  1. فرهنگ و ادب
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۲

به همت انجمن شاعران/

دفترهای شعر شاعران جوان چاپ می‌شود

دفترهای شعر شاعران جوان چاپ می‌شود

انجمن شاعران ایران مجموعه شعرهای مستقل شاعران جوان را منتشر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن شاعران ایران برای انتشار مجموعه شعرهای مستقل شاعران جوانی که متولد 1365 به قبل هستند، فراخوان داده و شاعران می‌توانند شعرهای خود را که پیش از این در مجموعه مستقل دیگری چاپ نشده است، در اختیار انجمن قرار دهند تا پس از بررسی کارشناسانه برای چاپ آنها اقدام شود.

به گفته حسین جنتی از کارشناسان انجمن و مسئولان این فراخوان، آثار رسیده در کارگروهی پنج نفره متشکل از کارشناسان انجمن شاعران ایران مورد بررسی قرار می‌گیرند و آثاری که از لحاظ کیفی حایز رتبه کافی باشند در روند چاپ قرار خواهند گرفت.

ویژگی این فراخوان این است که محدودیت موضوع و سبک ندارد و همچنین در انتخاب آثار برتر نیز محدودیت تعداد وجود ندارد و تنها معیار انتخاب کیفیت آثار است.

جنتی، همچنین خبر داد که در حال حاضر روند دریافت آثار ادامه دارد و پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت ارسال شعرها در نظر گرفته شده است. 

شاعران جوان می‌توانند آثارشان را از طریق تحویل حضوری در روزهای فرد و یا ارسال پستی به نشانی تهران، خیابان شریعتی، خیابان کلاهدوز، نبش کوچه نعمتی، انجمن شاعران ایران به دفتر انجمن برسانند.

کد مطلب 1622641

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