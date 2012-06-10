رقابت مددجویان بند نسوان در مسابقات ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور ارتقاء فرهنگ ورزش، کاهش آسیب رفتارهای پرخطر و تقویت روحیه مددجویان یک دوره مسابقات ورزشی در رشته های دارت، طناب زنی، آمادگی جسمانی، تنیس روی میز و درازنشست در بند نسوان زندان مرکزی برگزار شد.



در این مسابقات در رشته دارت تعداد 29 نفر، در رشته ی آمادگی جسمانی تعداد22 نفر، در مسابقات طناب زنی تعداد 15 نفر و در مسابقه دومیدانی 24 نفر شرکت و به رقابت پرداختند که در هر رشته سه نفر موفق به کسب رتبه برترشدند که به سه نفر ازمقامهای اول تا سوم جوائزی اهداء شد.

اهداء بسته های فرهنگی به مددجویان کانون اصلاح وتربیت در بدو ورود



در اجرای سیاستهای سازمانی وتاکیدات ریاست محترم سازمان ومدیر کل زندانهای استان در خصوص ارتقاء سطح فرهنگی مددجویان و آشنایی آنان با تعالیم غنی اسلامی، کانون اصلاح و تربیت قم اقدام به تهیه و توزیع بسته های فرهنگی کرده است.



رئیس کانون اصلاح وتربیت قم گفت: این بسته فرهنگی شامل یک عدد مهر نماز، یک عدد ذکر شمار دیجیتالی، 2 ادعیه زیارت عاشورا، دعای توسل و یک دفترچه جهت آگاهی مددجو به قوانین و مقررات کانون اصلاح وتربیت است که این بسته فرهنگی در بدو ورود مددجو توسط مسئول فرهنگی کانون، تحویل مددجو تازه وارد می شود.



فعالیت مضاعف دارالقرآن کانون اصلاح و تربیت



رضا مرادی پور همچنین دربرگزاری تشکیل کلاسهای قرآنی گفت: در سال 1391 دارالقرآن کانون اصلاح وتربیت اقدام به فعالیتهای مضاعف قرآنی کرده است و در گام اول میزان توانایی وعلاقمندی مددجویان مورد سنجش قرار گرفته و بر اساس آن اقدام به تشکیل کلاسهای مختلف قرآنی از قبیل حفظ ، حفظ موضوعی، روخوانی و روانخوانی شده است که مورد استقبال مددجویان واقع شده و همه روزه کلاسها با نظم خاصی برگزار می شود.



وی ادامه داد: در همین راستا با هدف آموزش معارف و ارتقاء آگاهی های قرآنی برای کلیه سربازان وظیفه کانون اصلاح وتربیت تشکیل می شود.



گفتگوی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی با مددجویان زندان مرکزی



حجه الاسلام قاصدی رئیس دادگاه انقلاب وحجت الاسلام برادران دادرس شعبه سوم دادگاه انقلاب همراه با ایزدی رئیس مجتمع زندان مرکزی به منظور رسیدگی به مشکلات مددجویان از کلیه بندهای مجتمع زندان مرکزی بازدید کردند.



در این دیدار حضوری مددجویان ضمن مطرح کردن مشکلات قضایی، درخواست خود را به صورت کتبی به رئیس دادگاه انقلاب تحویل دادند.



در این بازدید رئیس دادگاه انقلاب از فعالیتهای انجام شده در امور فرهنگی، روان درمانی، بهداشتی، آموزشی ونظم وانضباط در زندانهای قم تقدیر وتشکر کرد .



حجت الاسلام قاصدی عنوان داشت: تراکم جمعیت کیفری در زندانها قابل تامل و توجه است و امید است در رفع این مشکل اقدامات موثری صورت پذیرد و همچنین ضرورت دارد همکاران قضایی تا حد امکان از مجازات حبس وزندان استفاده نکنند.



مقدمات تعیین کتابخانه کانون اصلاح وتربیت قم بعنوان کتابخانه عمومی



رئیس اداره فرهنگی تربیتی و قضایی بیان داشت: با توجه به تغییرات ایجاد شده در کتابخانه کانون اصلاح وتربیت اعم از تجهیز آن به قفسه های چوبی، کتابها و نشریات تازه نشر و زیباسازی صورت پذیرفته، فضایی مناسب جهت مطالعه مددجویان فراهم شده است از این رو با هماهنگی انجام شده با اداره کل کتابخانه های استان قم و بازدید صورت پذیرفته موافقت اولیه جهت تحت پوشش قرار گرفتن کتابخانه کانون بعنوان کتابخانه عمومی اخذ شد .



قاسم صفایی افزود: پیش از این نیز کتابخانه شهید مطهری در زندان مرکزی قم و کتابخانه شهید لاجوردی در بازداشتگاه موقت قم بعنوان کتابخانه عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور قرار گرفته است که ماهانه از کتاب های تازه نشر، مجلات و نشریات و همچنین قفسه نشریات و رایانه جستجوی کتاب بهره مند می شوند.