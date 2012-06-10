هنرمند چهار محالی ازمعاون رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد

مهرداد رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مراسم بزرگداشت روز صنایع دستی در نمایشگاه بین اللملی صنایع دستی در تهران "یدالله نیکزاد" هنرمند رشته هنری قفل سازی استان چهار محال و بختیاری از رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور و معاون رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد.

رئیسی افزود: یدالله نیکزاد بیش از 40 سال است که در رشته قفل سازی در این استان فعالیت می کنند.

وی بیان داشت: ‌‌لوح تقدیر با در نظر گرفتن عواملی چون درجه هنری‌، سابقه کار‌، سابقه تدریس و کار آفرینی هنرمند‌، رعایت اصالت آثار تولیدی و دریافت مهر اصالت یونسکو به هنرمندان اهدا شده است.

رئیسی با اشاره به اینکه قفل سازی در چالشتر از شهرهای استان چهار محال بختیاری از دیر باز رواج داشته است، بیان داشت: قفل سازان چالشتری این حرفه را از پدران خود آموخته اند و می شود گفت که شغلی ارثی است.

سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهار محال و بختیاری با بیان اینکه ساخت قفل به این شکل است که ابتدا تنه قفل که حاوی دستگاه قفل است ساخته می شود، اذعان داشت: زبانه آن را که از حلقه در یا جعبه آن می گذرد جوش می دهند و سوراخ قفل را با مته کمانی حفر می کنند.

رئیسی عنوان کرد: بعد از انجام این مراحل کار سوهان زدن رویه قفل و حلقه را انجام می دهند که نیاز به ظرافت خاصی دارد و در آخر تمام قفل را پرداخت می کنند.

وی یاد آور شد: چالشتر مرکز فلزکاری این استان بوده کلیه ابزار فلزی مانند چاقو، قیچی، کلاه خود، شمشیر، انواع انبر، درکوب و وسایل تزیینی مورد استفاده در درها و پنجره ها با ظرافت و سلیقه های خاصی توسط هنرمندان قفل سازساخته می شده است.