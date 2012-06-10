تشکیل 5 کارگروه پدافند غیرعامل در جوانرود

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی عظیمی در شورای پدافند غیرعامل شهرستان جوانرود اظهار کرد: پدافند غیرعامل یکی از مسئولیت‌های ذاتی دستگاه‌های اجرایی محسوب می‌شود که باید با جدیت و مشارکت بیشتر برای کاهش آسیب‌پذیری‌ها و افزایش پایداری در برابر بحران‌ها و تهدیدات عمل کنند.

وی تصریح کرد: اصول پدافند غیرعامل باید در کلیه عرصه‌های عمرانی، فرهنگی، اجتماعی، اطلاع‌رسانی، آموزشی و سایر امور لحاظ شده و مدیران موظفند که نظارت کامل داشته باشند و نسبت به رعایت کلیه اصول پدافند غیرعامل نیز اقدام کنند.

فرماندار جوانرود مهمترین اهداف تشکیل پدافند غیرعامل را ایمن‌سازی مراکز حیاتی حساس و مهم، افزایش آستانه مقاومت مردم و تقویت مولفه‌های مقاومت در مقابل تهدیدات، تامین نیازهای حیاتی و به حداقل رساندن تاثیرات بحران و تهدیدها و تداوم اداره شهر در شرایط بحران عنوان کرد.

عظیمی از تشکیل 5 کارگروه پدافند غیرعامل در این شهرستان خبر داد و گفت: این کارگروه‌ها شامل اقتصاد و انرژی، علمی و فناوری، عمران و تاسیسات، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، دفاعی و امنیتی است.