تماشای فوتبال در سینما مختص آقایان است/ پرداخت خسارت "خانه پدری"

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کارگر در افتتاحیه انجمن سینمای پلیس و باشگاه خبرنگاران پلیس درباره وضعیت اکران فیلم سینمایی "خانه پدری" گفت: متأسفانه موسسه ناجی هنر در گذشته در ساخت چند فیلم مشارکت داشته که ما با آن مخالف بوده و هستیم و جلوی نمایش آن را گرفتهایم اما خوشبختانه وزارت ارشاد هم با فیلم "خانه پدری" مخالف و با ما هم نظر بود.
وی افزود: به نظر من ضرورتی برای ساخت "خانه پدری" و اکران آن وجود نداشته و ندارد و خسارت آن هر چقدر که باشد میپذیریم و پرداخت میکنیم.
سردار کارگر در ادامه صحبتهای خود درباره چرایی مخالفت با حضور خانمها در سالن سینما برای تماشای فوتبال گفت: ما مستندهایی از نمایش فوتبال در سالنهای سینما تهیه کردهایم و با تماشای آنها متوجه شدیم حضور آقایان و خانمها به صورت مختلط در چنین برنامههایی شایسته نیست. زیرا آقایان هیجان زده میشوند و حرفهای استادیومی میزنند!
وی در پایان تأکید کرد: به اعتقاد من چنین مکانهایی در شأن خانمها نیست زیرا در این شرایط سینماها هم مانند استادیوم میشود و خانمها از بابت این ممانعت باید از نیروی انتظامی تشکر کنند. بهتر است خانمها شأن خود را حفظ کنند و برای دیدن فوتبال در خانه بنشینند.
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