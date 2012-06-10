هنرمند مشهدی از رئیس جمهور لوح تقدیر دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد موسوی اظهار کرد: زهرا محسنی هنرمند و پژوهشگر با سابقه در رشته سوزن دوزی در مراسمی که به مناسبت روز جهانی صنایع دستی در محل نمایشگاههای دائمی تهران برگزار شد از محمود احمدی نژاد لوح تقدیر دریافت کرد.

وی افزود: لوح تقدیر یاد شده با درنظر گرفتن عواملی چون درجه هنری، سابقه کار، سابقه تدریس وکار آفرینی هنرمند، رعایت اصالت آثار تولیدی و دریافت مهر اصالت یونسکو به هنرمندان سراسر کشوراهداء شد.

بنا بر این گزارش زهرا محسنی هنرمند سوزن دوز مشهدی بیش از 45 سال در زمینه آثار هنری و دوختهای سنتی ایران مشغول به فعالیت وپژوهش است.

این گزارش حاکی است، در حال حاضر محسنی 4جلد کتاب از مجموعه 28جلدی باعناوین گنجینه آستان قدس رضوی را زیرچاپ دارد.

این گزارش می افزاید: این مجموعه 28جلدی که به تدریج منتشر خواهد شد به بررسی ومعرفی آثار موجود درموزه ها و خزانه آستان قدس رضوی با موضوعات البسه، منسوجات و دوختهای سنتی در دوره های مختلف تاریخی می پردازد.