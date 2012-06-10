«درآمدی بر آیکونولوژی» به ارشاد رفت

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درآمدی بر آیکونولوژی» شامل مطالعه‌ موردی نقاشی ایرانی اثر ناهید عبدی عضو پژوهشکده فرهنگستان هنر است که پیش از این «آیکونولوژی نگارگری ایرانی» نام داشت و به تازگی از طرف نشر سخن برای اخذ مجوز چاپ به وزارت ارشاد رفته است.

این کتاب در ادامه روند پروژه‌ای تالیف شده که نشر سخن درباره رویکردهای مختلف تفسیر آثار هنری دنبال می‌کند. کتابی که عبدی در این پروژه نگارش آن را به عهده گرفته مشخصا به موضوع شمایل‌نگاری در نقاشی ایرانی اختصاص دارد. بررسی نسخ خطی و تحقیق درباره چهره‌های هنر ایرانی اسلامی و هنر هنرمندان ایران پیش از تمدن اسلامی، از موارد موضوعی این کتاب است.

یکی از اهداف نگارش این کتاب بررسی هر نگاره و استنباط پیامی است که می‌توان از هر نگاره نقاشی ایرانی داشت. نگارش این کتاب در سال 90 به پایان رسید و اواخر همان سال با حجمی حدود 217 صفحه، از طرف نشر سخن به وزارت ارشاد رفت و در حال حاضر در انتظار اخذ مجوز چاپ است.



