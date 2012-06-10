10 شتر برای سر اوباما 20 مرغ برای هیلاری کلینتون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری ای بی سی نیوز، "فؤاد محمد خلف" در بیانیه ای که بر روی وب سایت های زیادی منتشر شده با لحنی که حکایت ازتمسخر مقامات امریکایی دارد اعلام داشت : برای هر گونه اطلاعاتی که مجاهدین را به "باراک اوباما" برساند 10 شتر جایزه می دهم.

این رهبر القاعده در سومالی برای "هیلاری کلینتون" نیز جایزه تعیین کرده و براساس اعلام وی، اطلاعاتی که منجر به دسترسی القاعده به کلینتون شود، 20 مرغ جایزه خواهد داشت.

البته جایزه تعیین شده برای کلینتون در وب ساست های مختلف با عبارت های مختلفی نقل شده برای مثال سی ان ان،20 مرغ را برای سر هیلاری کلینتون تعیین کرده اما شبکه ای بی سی نیوز 10 مرغ و 10 خروس را به عنوان جایزه برای اطلاعات منجر به دسترسی به هیلاری کلینتون عنوان کرده است.

این اقدام فؤاد محمد در واکنش به اقدام آمریکا در تعیین جایزه 33 میلیون دلاری برای دستگیری چند تن از رهبران الشباب انجام شده است.

از این مبلغ، پنج ملیون دلار برای دریافت اطلاعاتی که منجر به بازداشت و یا کشته شدن فؤاد محمد خلف شود اختصاص یافته است.

البته این برای اولین بار نیست که برای سر اوباما جایزه تعیین شده و پیش از این نیز یکی از نمایندگان مجلس اعیان انگلیس مبلغ 12 میلیون یورو برای سر اوباما جایزه تعیین کرده بود که این اقدام واکنش های زیادی را در انگلیس و آمریکا برانگیخت.

"نظیر احمد" عضو ارشد حزب کارگر و نماینده کنونی مجلس لردهای انگلیس در زمان سفر خود به پاکستان قول پرداخت 12 میلیون یورو (در حدود 10 میلیون پوند) به دستگیر کننده رئیس جمهوری آمریکا داده است.



علت اظهارات احمد، اقدام دولت آمریکا در تعیین جایزه نقدی برای دستگیری یکی از سرکردگان شبه نظامیان پاکستان عنوان شده است. این در حالی است که در فروردین ماه سال جاری یک سخنگوی حزب کارگر از انجام تحقیق در این مورد و برخورد با این لرد انگلیسی در صورت اثبات صحت این ادعا خبر داده بود.