به گزارش خبرنگار مهر امروز صبح با حضور امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و حجت الاسلام علی آل هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از اولین بازی یارانه ای ارتش رونمایی شد.

حجت الاسلام واحدی معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ضمن ارائه گزارشی از فرایند ساخت این بازی، با بیان ویژگی های آن گفت: وقتی از سوی ارتش جمهوری اسلامی اعلام شد که چنین بازی در ارتش در حال ساخت است رسانه های خارجی واکنش نشان دادند که که امروز ایران بوسیله بازی یارانه ای جوانانش را به سواحل خلیج عدن برای مقابله با دزدان دریایی برده است.

وی افزود: ما دنبال این نبودیم که یک بازی صرف تولید کنیم بلکه در پی تولید بازی با قابلیت رقابت با نمونه خارجی و با کیفیت بالا بودیم.

وی تاکید کرد: ایران برای مقابله با دشمنان خود حد و مرز نمی شناسد و حتی در دور دست ها آمادگی دارد که از منافع خود دفاع کند.

وی با بیان اینکه ساخت بازی رایانه ای ارتش اولین گام است که با صلابت در عرصه سایبری ایران با صلابت برداشته است گفت: امروز در عرصه سایبری یک کشور گمنام می تواند کاری کند که کشورهای قدرتمند دچار مشکل شوند لذا ایران نیز گام های اولیه را در عرصه قدرت سابیری به خوبی پشت سر گذاشته است.

در پایان این مراسم لوح های تقدیری به دست اندرکاران تولید این بازی به رسم تقدیر اهدا شد.