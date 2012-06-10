پیشگیری و مقابله در مبارزه با مواد مخدر باید استمرار داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای مواد مخدر و مشارکتهای مردمی، مبارزه و پیشگیری جدی با مواد مخدر را وظیفه دستگاههای اجرایی یاد کرد و افزود: معتاد نه تنها به خود ضربه می زند بلکه جامعه ضربه می زند.

وی ادامه داد: در این راستا باید به صورت تخصصی مبارزه با مواد مخدر در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد و برای استقرار دستگاهها و دانشگاهها برای ارائه راهکارهای مناسبی برای مبارزه با اعتیاد یک مرکز درمانی برای معتادین ایجاد شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان تاکید کرد: طبق برنامه پنجم توسعه وظایف سنگینی بر عهده دستگاهها است و در راستای اجرای برنامه های کارشناسی در مبارزه با مواد مخدر سرانه اختصاص یابد.

احمدی گفت: در راستای ریشه کنی اعتیاد باید مراکز درمانی اعتیاد به طور تخصصی دوره های آموزشی مبارزه با اعتیاد را در دستور کار قرار دهند.

وی گفت: در راستای درمان هرچه بیشتر معتادین باید دوره آموزشی برای نیروهای کمپها برگزار شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان در ادامه یادآور شد: باید زمینه و محیط آرام روانی و روحی برای معتاد ایجاد شود.

احمدی گفت: ایجاد اشتغال برای معتاد عدم برگشت معتاد به سمت مواد مخدر را به دنبال دارد بنابراین باید به اشتغال معتاد پس از درمان توجه جدی شود.