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۲۴ خرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۴

الحاق آذربایجان شرقی به انجمن جهانی هنر رزمی موسول وان

الحاق آذربایجان شرقی به انجمن جهانی هنر رزمی موسول وان

شبستر - خبرگزاری مهر: دانشجوی رزمی کار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر توانست با همت و پشتکار، ورزشکاران ورزش رزمی موسول وان را عضو انجمن جهانی این رشته نماید.

به گزارش خبرنگار مهر ، حسن تقوی دانشجوی صبح چهارشنبه در این باره به خبرنگاران گفت: قرار است مجوز رسمی عضویت استان آذربایجان شرقی در انجمن موسول وان طی مراسمی به من به عنوان متولی انجمن مورد اشاره در این استان در چند روز آینده اعطا گردد.

وی در خصوص این موفقیت اظهار داشت: بسیار خوشحالم از اینکه توانستم با تلاشهای فراوان این استان را در انجمن موسول وان عضو کنم، زیرا اعتقادم بر این است که عضویت در این انجمن می تواند سبب بروز بسیاری از استعدادهای موجود در این استان در موسول وان شود و تمام تلاش خود را به کار خواهم گرفت تا بتوانم کمک موثری به جوانان ورزشکار این رشته در استان داشته باشم.

کد مطلب 1622658

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