فاز اول سیستم مکانیزه جمع آوری زباله در محمد شهر آغاز شد

سهراب خداوردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: این طرح در راستای سیاست‌های شورای اسلامی شهر و شهرداری محمدشهر انجام گرفته است.

خداوردی افزود: در مرحله اول بهره‌برداری از سیستم مکانیزه جمع‌آوری زباله در محمدشهر تعداد 150 سطل زباله در سطح شهر جانمایی و نصب شد.

این مسئول اضافه کرد: فاز دوم این طرح نیز مراحل اداری خود را طی می‌کند و با پایان یافتن مراحل اداری وارد مرحله اجرایی خواهد شد که طی آن 400 سطل زباله به تعداد نصب شده در فاز اول اضافه خواهد شد.

به گفته خداوردی اعتبار فاز اول طرح مکانیزه کردن جمع‌آوری زباله در محمدشهر در بودجه سال پیش تعریف شده بود و اعتبار مرحله دوم این طرح نیز در بودجه سال جاری شهرداری پیش‌بینی شده است.

