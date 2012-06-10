تیم آق قلا مقام هفتم والیبال دانش آموزی جهان را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم پس از قهرمانی در مسابقات دانش آموزی ایران ، به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات جهانی والیبال دانش آموزی در کشور فرانسه حضور یافت و پس از پیروزی در مقابل کشور اسپانیا مقام هفتم دنیا از آن خود کرد.

این مسابفات با حضور 31 کشور از 14 خرداد تا 20 خرداد به میزبانی فرانسه آغاز شد و تیم دانش آموزی ما 23 خرداد وارد تهران خواهد شد.

صادق قوانلو رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: این تیم در دور اول مسابقات با اقتدار بر تیم های صربستان و دانمارک غلبه کرد و به مرحله یک شانزدهم راه یافت.

وی افزود: سپس در این مرحله با پیروزی از تیم هلند به مرحله یک هشتم صعود کرد که در این مرحله در مقابل تیم برزیل نتیجه را 1 بر 3 واگذار کرد.

وی افزود : تیم کشورمان برای کسب مقام هفتم و هشتم به مصاف تیم اسپانیا رفت که با نتیجه 2 بر صفر اسپانیا را شکست داد و به مقام هفتم دنیا رسید.