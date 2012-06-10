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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۰۴

تیم آق قلا مقام هفتم والیبال دانش آموزی جهان را کسب کرد

تیم آق قلا مقام هفتم والیبال دانش آموزی جهان را کسب کرد

آق قلا - خبرگزاری مهر: تیم والیبال دبیرستان امام خمینی(ره) آق قلا مقام هفتم مسابقات جهانی والیبال دانش آموزی فرانسه را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم  پس از قهرمانی در مسابقات دانش آموزی ایران ، به عنوان نماینده کشورمان در مسابقات جهانی والیبال دانش آموزی در کشور فرانسه حضور یافت و پس از پیروزی در مقابل کشور اسپانیا مقام هفتم دنیا از آن خود کرد.

این مسابفات با حضور 31 کشور از 14 خرداد تا 20 خرداد به میزبانی فرانسه آغاز شد و تیم دانش آموزی ما 23 خرداد وارد تهران خواهد شد.

صادق قوانلو رئیس اداره تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان گلستان گفت: این تیم در دور اول مسابقات با اقتدار بر تیم های صربستان و دانمارک غلبه کرد و به مرحله یک شانزدهم راه یافت.

وی افزود:  سپس در این مرحله با پیروزی از تیم هلند به مرحله یک هشتم صعود کرد که در این مرحله در مقابل تیم برزیل نتیجه را 1 بر 3 واگذار کرد.

وی افزود : تیم کشورمان برای کسب مقام هفتم و هشتم به مصاف تیم اسپانیا رفت که با نتیجه 2 بر صفر اسپانیا را شکست داد و به مقام هفتم دنیا رسید.

کد مطلب 1622662

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