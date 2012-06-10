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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

قیومی:

یزد قابلیت تبدیل به محور توسعه صنایع فرهنگی را دارد

یزد قابلیت تبدیل به محور توسعه صنایع فرهنگی را دارد

ابرکوه - خبرگزاری مهر: مدیر مرکز رشد علوم انسانی و مدیریت پارک علم و فناوری یزد به عنوان نخستین مرکز رشد فناوری تخصصی کشور اعتقاد دارد که با همکاری ارگان های مرتبط، استان یزد می تواند به عنوان یکی از محورهای توسعه صنایع فرهنگی مطرح شود.

علی اکبر قیومی در گفتگو با خبرنگار مهر در ابرکوه با بیان اینکه این مرکز به عنوان نخستین مرکز رشد تخصصی با محوریت و موضوعیت علوم انسانی در سطح کشور بر اساس سیاستهای توسعه ای پارک علم و فناوری یزد فعالیت خود را از سال 1389 آغاز کرد، اظهار داشت: امیدواریم پارک علم و فناوری یزد با حمایت دیگر نهادها و تقویت بخش خصوصی فعال در این حوزه، بتواند استان یزد را به عنوان یکی از محورهای توسعه صنایع فرهنگی و ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا در حوزه های حساس مدیریتی در سطوح کشور معرفی کند.

موسسات نیاز به خدمات تخصصی دارند

این مسئول افزود: استقبال قابل توجه و بیش از حد انتظار متخصصان و کارآفرینان جوان از این حوزه کاری جدید باعث شد تا این مرکز در اندک زمانی با پذیرش بالغ بر 35 موسسه به بزرگترین مرکز رشد پارک علم و فناوری یزد تبدیل و الگوی موفق و موثر ورود به حوزه علوم انسانی و هنر شود و در برخی دیگر از نقاط کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: واقعیت این است که نیاز اساسی سازمان های دولتی، موسسات خصوصی و بنگاه های تولیدی به خدمات تخصصی متنوع در حوزه مدیریت، نظیر تدوین برنامه های راهبردی، استاندارد سازی، تهیه طرح های اقتصادی، تحلیل های آماری، مدیریت منابع و ... بازاری بزرگ را برای متخصصین آمار، مدیریت و اقتصاد فراهم آورده است که می تواند به شکل گیری موسسات توانمند در این حوزه بیانجامد.

قیومی عنوان کرد: از سوی دیگر چنانچه از منظری اقتصادی به ظرفیت های بزرگ بخش فرهنگ، هنر و علوم انسانی در کشور خود بنگریم، متوجه فرصت های بزرگ و بالقوه این بخش به ویژه در حوزه تامین اشتغال و ایجاد ثروت خواهیم شد که متاسفانه تاکنون کمتر مورد دقت و توجه قرار گرفته است.

پذیرش ایده ها در قالب 5 گروه صورت می گیرد

این مسئول با اشاره به گذشت قریب به دو سال از آغاز به کار این مرکز اظهار داشت: بر اساس تجارب حاصله در این مدت نسبتاً کوتاه، هم اکنون این مرکز در پنج گروه کاری اقدام به پذیرش ایده ها و حمایت از موسسات فناور بر اساس آیین نامه های ابلاغی از سوی پارک علم و فناوری یزد می کند که گروه الف شامل آمار، مدیریت و اقتصاد، گروه ب شامل مدیریت آموزش، روانشناسی و علوم تربیتی، گروه ج شامل"جامعه شناسی و ارتباطات، گروه د شامل رسانه های تصویری و نشر و گروه ه شامل معماری و شهرسازی است.

650 فرصت شغلی ایجاد شد

قیومی افزود: ایجاد بالغ بر 65 فرصت شغلی تخصصی به صورت مستقیم و تبدیل شدن به یکی از قطب های تخصصی استان در حوزه ارائه انواع مشاوره های مالی، مدیریتی و خدمات مرتبط با عرصه فرهنگ، هنر و علوم انسانی و علاوه بر آن تشکیل قوی ترین هسته تدوین اسناد توسعه ای و تحلیل های آماری در استان یزد از جمله دستاوردهای محسوس این مرکز در طول دو سال گذشته بوده است.

وی یادآور شد: علاوه بر این، موسسات مستقر در این مرکز تاکنون با برگزاری بیش از 55 دوره آموزشی تخصصی در حوزه های مختلف مدیریتی و ... نقش تعیین کننده ای در ارتقا سطح توان تخصصی مدیران و کارشناسان در استان یزد داشته اند.

قیومی با اشاره به استقبال گسترده متخصصان و کارآفرینان جوان از این مرکز اظهار داشت: استقبال بسیار بیشتر از ظرفیت های محدود زیر ساختی موجود در پارک علم و فناوری یزد است و امیدواریم دیگر سازمان های همسو، با درک اهمیت روز افزون موضوع تقویت بنیادهای اقتصادی بخش فرهنگ و هنر و نیز لزوم کارآفرینی تخصصی در میان اساتید و فارغ التحصیلان پرحجم دانشگاهی به ویژه در سال حمایت از تولید ملی، ظرفیت های معطل خود را در مسیر استفاده جوانان کوشای استان یزد، با پارک علم و فناوری یزد به اشتراک بگذارند.

وی از علاقمندان خواست که برای کسب اطلاعات بیشتر و برخورداری از فعالیت های این مرکز در ساعات اداری به این مرکز واقع در خیابان پرورش مراجعه کنند.

کد مطلب 1622666

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