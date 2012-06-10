کشورهای منطقه از توان دریایی ارتش ایران شگفت زده شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، امیردریادار سیاری صبح امروز در مراسم رونمائی از اولین بازی رایانه ای ارتش جمهوری اسلامی ایران که در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، با اشاره جنگ نرم گفت: در جنگ نرم می شود با کمترین هزینه بیشترین تاثیر را داشت که یکی از ابزارهای این جنگ نرم بازی رایانه ای است.

وی با بیان اینکه دشمنان در جنگ نرم با ایران دهفشان تاثیرگذاری بر اندیشه و تفکر جوانان ایرانی است، افزود: وقتی دشمنان بوسیله جنگ نرم و بازی های رایانه ای بر تفکر جوانان تاثیر گذاشتند، آن جوانان کاری می کنند که آنها می خواهند و این می شود استعمار نو.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه در بازیهای رایانه ای تمام توان و اقتدار و سطح فناوری یک کشور به نمایش گذاشته می شود گفت: در این بازی سعی شده است تمام توانمندی و سطح فناوری نیروی دریایی ارتش را به جوانان منتقل کنیم.

امیر دریادار سیاری افزود: اگر در کشور این سامانه راه اندازی شود که ما بتوانیم توانمدی های خودمان را به جوانان نشان دهیم این کار ارزشمندی خواهد بود.

وی با بیان اینکه امروز ایران می تواند در دوردست ها از منافع خود دفاع کند، یادآور شد : در این بازی نشان داده شده است که چرا دزدادن دریایی در خلیج عدن مستقر شدند و به چه علت ما از منافع خودمان در آن منطقه دفاع می کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه 93 درصد از صادرات و واردات دنیا در این مسیر است، گفت: امروز اقتصاد جهانی توسط دزدان دریایی در خطر است که اگر ما نیز مواظبت نکنیم اقتصاد کشورمان با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به توانمدی های ایران برای مقابله با دزدان دریایی گفت: جوانان ما نیز باید توان و اقتدار ایران را در دفاع از منافع ایران بدانند و با توانمندی های ارتش در زیر دریاها آشنا شوند.

امیرسیاری با اشاره به عملیات نجات کشتی های ایرانی در خلیج عدن توسط نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: در آن عملیات همه کشورهای دنیا به ویژه کشورهای منطقه از توان ایران شگفت زده شده بودند که چطور ایران توانسته بدون آسیب رسیدن به کشتی، گروگان ها و حتی دزدان دریایی عملیات نجات را انجام دهد.

وی در پایان تاکید کرد : امیدواریم روزی تولید بازی های رایانه ای ایران به حدی برسد که دیگر جوانان ما به دنبال بازی های خارجی نروند.