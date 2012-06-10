تکلیف سه نماینده کردستان مشخص شد/ مرادی، کریمیان و قادرمرزی در حال رایزنی

به گزارش خبرنگار مهر، با معرفی اعضای هشت کمیسیون مجلس شورای اسلامی تکلیف سه نماینده استان کردستان برای عضویت در کمیسیون های تخصصی مجلس نهم مشخص شده است.

برای اولین بار استان کردستان دو نماینده در کمیسیون صنایع و معادن مجلس دارد که به دین ترتیب "محسن بیگلری" نماینده مردم شهرستان های سقز و بانه و "سید محمد بیاتیان" نماینده مردم بیجار به عنوان عضو این کمیسیون انتخاب و معرفی شدند.

"سید احسن علوی" نماینده مردم شهرستان های سنندج، دیواندره و کامیاران نیز به عنوان عضو کمیسیون عمران مجلس نهم شورای اسلامی انتخاب شد.

تاکنون وضعیت سه نماینده دیگر استان کردستان در مجلس شورای اسلامی برای عضویت در کمیسیون های مختلف اعلام نشده است ولی گفته می شود "سالار مرادی" نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران تمایل خود را برای عضویت در کمیسیون فرهنگی اعلام کرده است و "حامد قادرمرزی" نماینده قروه و دهگلان نیز تمایل زیادی برای عضویت در کمیسیون آموزش دارد.

امید کریمیان نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی که برای عضویت در کمیسیون برنامه و بودجه ثبت نام کرده بود از عضویت در آن بازماند ولی وی نیز تاکنون وضعیت خود را برای عضویت در کمیسیون دیگری اعلام نکرده است.

عضویت در کمیسیون های تخصصی مجلس یکی از ظرفیت های اصلی نمایندگان برای پیگیری مشکلات استان کردستان است که البته در گذشته از این ظرفیت به خوبی استفاده نشده است.