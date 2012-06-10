به گزارش خبرنگار مهر، در سومین دوره از جشنواره ارزیابی وبگاههای حاکمیتی، شاخصهای تدوین شده در دوره قبل روزآمدسازی شده و محتوای وبگاهها مورد ارزیابی دقیقتری قرار میگیرد. در این دوره همچنین زیرساخت فنی ارتقا یافته و نرمافزار ارزیابی تخصصی و فنی برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفته است که بر این اساس در کوتاهترین زمان و بدون نیاز به نیروی انسانی امکان پالایش مرحله اول ارزیابی وبگاهها فراهم شده است.
در این دوره از جشنواره ارزیابی وبگاههای حاکمیتی 450 دستگاه اقدام به ثبتنام وبگاههای خود کردند که از این میزان 243 وبگاه برای ارزیابی مرحله اول واجد شرایط تشخیص داده شدند.
ارزیابی وبگاههای حاکمیتی در 5 سطح موجودیت وبگاه، مدیریت اطلاعات و محتوا، تعامل و مدیریت دانش، تراکنش و درگاه جامع انجام میشود و جوایز اصلی این دوره از جشنواره شامل جایزه وبگاه برتر در زمینه اطلاعرسانی، جایزه وبگاه برتر در زمینه تعامل سازمانی و جایزه وبگاه برتر در زمینه تراکنش مالی خواهد بود. همچنین جوایز ویژه این جشنواره شامل جایزه وبگاه برتر در زمینه پاسداشت خط و زبان فارسی، جایزه وبگاه برتر در زمینه رعایت استانداردهای وب و جایزه ویژه درگاه جامع خواهد بود.
حجتالاسلام سعید سالاریان، قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاعرسانی، با اشاره به پشتیبانی و اشراف علمی صاحبنظران و متخصصان حوزههای مختلف فاوا و همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیسجمهور در این دوره از جشنواره، تکمیل نکردن مراحل ثبتنام پس از دریافت کد رهگیری و واجد شرایط نبودن در حوزه دستگاههای حاکمیتی را از علل حذف تعدادی از دستگاهها عنوان کرد و گفت: براساس پالایش نرمافزار ارزیابی تخصصی و فنی، از مجموعه مذکور، 83 دستگاه حاکمیتی به مرحله دوم راه یافتهاند که هم اکنون در حال بررسی و ارزیابی تخصصی و علمی آنها هستیم.
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