  1. سیاست
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۴۱

اختصاصی مهر/

29 نماینده اولویت دوم برای عضویت در کمیسیون‌ها انتخاب نکردند

29 نماینده اولویت دوم برای عضویت در کمیسیون‌ها انتخاب نکردند

29 نماینده مجلس برای حضور در کمیسیون های تخصصی مجلس صرفا به انتخاب یک اولویت از 2 اولویتی که حق آن را داشتند اکتفا کرده و اصرار داشته اند که تنها در کمیسیون مورد علاقه خود عضویت یابند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس در آغاز دوره می توانند دو اولویت برای حضور در کمیسیون های تخصصی مجلس انتخاب کنند تا در صورت تکمیل ظرفیت کمیسیون هایی که به عنوان نخستین اولویت خود برگزیده اند ، به کمیسیون دوم بروند.

بر اساس این گزارش اسامی 29 نماینده ای که تنها یک اولویت برای حضور در کمیسیونهای تخصصی مجلس اعلام کرده اند به این شرح است:

 محمد حسن ابوترابی فرد، مرتضی آقاتهرانی، مجتبی رحماندوست، علیرضا محجوب، کاظم جلالی، سید علیرضا مرندی، فاطمه آلیا، علاءالدین بروجردی، مهدی سنایی، علیرضا زاکانی، حمیدرضا فولادگر، مهدی عیسی زاده، سید باقرحسینی، حسین آذین، سید محمدعلی مددی، جواد سعدون زاده، یوناتن بت کلیا، محمد آشوری تازیانی، احمد بخشایشی اردستانی، محمد سعید انصاری، محمد قسیم عثمانی، جواد کریمی قدوسی، رضا رحمانی، سید حسین نقوی حسینی، احمدعلی مقیمی، یونس اسدی، محمود شکری، سید حسین دهدشتی و سید حسین ذوالانوار.

بر اساس این گزارش، تعدادی از 29 نماینده ای که برای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تنها یک اولویت اعلام کرده اند ، هم اکنون به عضویت کمیسیون های مورد نظر خود در آمده اند.

کد مطلب 1622672

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