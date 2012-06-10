به گزارش خبرنگار مهر، یوسف آرمودلی امروز در نشستی خبری با اشاره به عضویت ایران در آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: ایران یکی از کشورهای پیشتاز در شکل گیری آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدید پذیر بوده و در حال حاضر بیش از 150 کشور جهان در این آژانس عضویت دارند.

مدیرعامل سازمان انرژی‌های نو ایران با اعلام اینکه در شرایط فعلی سیاست نظام انرژی جامعه جهانی به سمت افزایش سهم انرژی‌های تجدید پذیر در سبد سوخت است، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا سال 2020 میلادی سهم انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر در سبد انرژی جهانی به بیش از 20 درصد افزایش یابد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه بر دستاوردهای اقتصادی مزیت‌های زیست محیطی هم به همراه دارد، اظهار داشت: در شرایط فعلی بیش از 100 مگاوات ظرفیت برای تولید انرژی‌های تجدید پذیر در سطح کشور نصب و راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به صدور بیش از 12 هزار مگاوات مجوز برای ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای سرمایه گذاران بخش خصوصی، بیان کرد: همچنین برای تولید 1000 مگاوات برق تجدیدپذیر قراردادهای 20 ساله خرید تضمینی برق امضا شده است.

آرمودلی با یادآوری برگزاری نخستین همایش بومی سازی فنآوری های نوین انرژی در تیر ماه سالجاری، تاکید کرد: با توجه به این در حال حاضر بخش عمده مطالعات توسعه انرژی‌های پاک به دانشگاه فردوسی مشهد واگذار شده است برگزاری این نمایشگاه در بومی سازی برخی از تکنولوژی های توسعه صنایع انرژی تجدید پذیر تاثیر گذار است.

مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران از تولید سالانه بیش از 300 میلیون کیلووات ساعت انرژی الکتریکی از منابع تجدید پذیر خبر داد و یادآور شد: این حجم گسترده برق توسط نیروگاه‌های تجیدپذیر به شبکه سراسری برق کشور تزریق می شود.

این مقام مسئول با اشاره به افزایش 2 برابری خرید برق تجدید پذیر از سرمایه گذاران بخش خصوصی، تبیین کرد: بر این اساس برق پاک در ساعات پیک هر کیلووات 130 تومان و در ساعات کم باری 90 تومان به طور تضمینی از بخش خصوصی خریداری می شود.

وی همچنین در خصوص تاثیر نوسان های نرخ دلار در سرمایه گذاری ساخت نیروگاه‌های تجدید پذیر و تولید برق پاک، توضیح داد: با توافق انجام شده هم اکنون فرمولی برای خرید برق تجدید پذیر به طور شناور تعریف شده است.

آرمودلی با بیان اینکه مطابق با این فرمول تمامی نوسان‌های قیمت دلار و تغییرات وضعیت اقتصادی دیده شده است، تاکید کرد: با توجه به اینکه برخی از نیروگاه‌های کشور با فاینانس خارجی ساخته شده اند خرید برق تجدید پذیر با نرخ شناور ریسک نوسان‌های نرخ دلار را پوشش می دهد.

نخستین همایش بومی سازی فنآوری های نوین انرژی با مشارکت وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور 31 خرداد تا 2 تیرماه سالجاری در مشهد برگزار می‌شود.