نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد عضو کمیسیونهای صنایع، برنامه و کشاورزی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، "غلام محمد زارعی" نماینده شهرستانهای بویراحمد و دنا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسلامی شده است.
وی از مجموع ۳۴نفر درخواست کننده عضویت در این کمیسیون به عضویت کمیسیون تخصصی ۲۲نفره صنایع و معادن مجلس در آمد.
"غلامرضا تاجگردون" نماینده مردم گچساران و باشت نیز عضو کمیسیون مورد دلخواه خود یعنی برنامه و بودجه شد.
تاجگردون از بین ۴۳نفر درخواست کننده عضویت برای حضور در کمیسیون برنامه و بودجه عضو این کمیسیون شد.
حجت الاسلام سید علی محمد بزرگواری نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی و چرام که در مجلس هشتم هم عضو کمیسیون کشاورزی بود بازهم این کمیسیون را انتخاب کرد.
کهگیلویه و بویراحمد دارای سه حوزه انتخابیه است و سه نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.
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