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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۹

در مجلس نهم/

نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد عضو کمیسیونهای صنایع، برنامه و کشاورزی شدند

نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد عضو کمیسیونهای صنایع، برنامه و کشاورزی شدند

یاسوج – خبرگزاری مهر: نمایندگان مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس نهم عضو کمیسیونهای صنایع و معادن، برنامه و بودجه و آب و کشاورزی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، "غلام محمد زارعی" نماینده شهرستانهای بویراحمد و دنا عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم شورای اسلامی شده است.

وی از مجموع ۳۴نفر درخواست کننده عضویت در این کمیسیون به عضویت کمیسیون تخصصی ۲۲نفره صنایع و معادن مجلس در آمد.

"غلامرضا تاجگردون" نماینده مردم گچساران و باشت نیز عضو کمیسیون مورد دلخواه خود یعنی برنامه و بودجه شد.

تاجگردون از بین ۴۳نفر درخواست کننده عضویت برای حضور در کمیسیون برنامه و بودجه عضو این کمیسیون شد.

حجت الاسلام سید علی محمد بزرگواری نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی و چرام که در مجلس هشتم هم عضو کمیسیون کشاورزی بود بازهم این کمیسیون را انتخاب کرد.

کهگیلویه و بویراحمد دارای سه حوزه انتخابیه است و سه نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد.

کد مطلب 1622675

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