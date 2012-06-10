در مجلس نهم/ نمایندگان کهگیلویه و بویراحمد عضو کمیسیونهای صنایع، برنامه و کشاورزی شدند

یاسوج – خبرگزاری مهر: نمایندگان مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس نهم عضو کمیسیونهای صنایع و معادن، برنامه و بودجه و آب و کشاورزی شدند.