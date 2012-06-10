تغییر کاربری فضای جنگلی به بوستان در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اشاره به افزایش سرانه فضای سبز در شرق تهران گفت: در محدوده فضای جنگلی اسلام پناه با وسعت 2400 متر مربع و دارای پوشش گیاهان مختلف، با هدف استفاده بهینه شهروندان و توسعه بوستانهای شهری به بوستان تبدیل می شود.

وی افزود: این طرح هم ا کنون از لحاظ پیشرفت فیزیکی در مرحله خشکه چینی معابر و نصب المانهای شهری جهت تبدیل به بوستان است.

شادالوئی در ادامه به بهره برداری از فاز دوم بوستان آب اشاره کرد و گفت: همچنین با افتتاح بوستان شهید مصطفی خمینی و بهسازی برخی از بوستانهای منطقه، توانسته ایم در جهت افزایش سرانه فضای سبز گامهای مثبتی بر داریم.

وی با اشاره به اجرای فضای سبز عمودی افزود: ما توسعه فصای سبز عمودی را از ساختمانهای شهرداری شروع کرده ایم و این پروژه ها کاملا مکانیزه است و پیمانکار هم تا یکسال از این فضا نگهداری و محافظت می کند.

شهردار منطقه 8 با تاکید بر سرعت و کیفیت این پروژه گفت: ما قبلا هم با استفاده از روش "فلاورباکس" در بدنه اتوبانها در فضای سبز عمودی اقداماتی را انجام داده بودیم اما در این پروژه از روشهای جدیدتری استفاده شده است.

شادالوئی به استقبال شهروندان از این پروژه اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تراکم فضای سبز در منطقه خوب است اما از نظر جمعیتی به عنوان یک از مناطق پرتراکم تهران محسوب می شود.وی گفت: منطقه 8 از نظر زمین محدودیت دارد به همین دلیل باید از فضای سبز عمودی بیش از پیش استفاده کنیم.