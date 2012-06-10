طرح های خود کفایی مددجویان کمیته امداد خراسان رضوی بیمه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره بهداشت، درمان و امور بیمه امداد امام خمینی گفت: طرح های خود کفایی و اشتغال مددجویان، تحت پوشش بیمه اجتماعی کمیته امداد استان قرار می گیرند.

حسین حکیمی با بیان اینکه افرادی که از طریق واحد خودکفایی، مجوز اشتغال زایی دریافت می کنند، مشمول بیمه های اجتماعی می شوند افزود: در این طرح افراد مشمول می توانند از خدمات تامین اجتماعی از قبیل مستمری، بازنشستگی، درمان و غیره استفاده کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون سه هزار و 366 نفر از مزایای این طرح بهره مند شده اند تصریح کرد: همه متقاضیان تسهیلات اشتغال زایی از امداد می توانند درخواست خود را برای برخورداری از بیمه اجتماعی ارائه کنند.

همکاری انجمن های خیریه تایباد با کمیته امداد برای تامین هزینه های نیازمندان

مدیرکمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تایباد از توافق با انجمن های خیریه برای تامین هزینه های نیازمندان شهرستان خبر داد.

علیرضا احمدپور در این زمینه گفت: جلساتی با اعضای این انجمن برگزار و مقرر شد که این گروه با ساماندهی خیران منطقه، ماهانه مبلغی در حدود 500هزار تومان وجوه جمع آوری شده خود را برای توزیع در بین نیازمندان در اختیار امداد قرار دهند.

وی نقش کمیته امداد را در این بین، پیوند دهنده نیازمندان و خیران عنوان کرد و افزود:همه وجوهات جمع آوری شده، به افرادی که خود انجمن شناسایی و تشخیص می دهد پرداخت خواهد شد.

وی ضمن قدردانی از همکاری خوب خیران شهرستان با این اداره،توجه علمای اهل سنت را نیز در تشویق مردم و متمولین به اینگونه حرکت های خیرخواهانه ستود.

یادآوری می شود: شهرستان تایباد و باخرز دارای 4572 خانوار و حدود 10هزار مددجو است.