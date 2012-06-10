هنوز بازیکنی از سایپای البرز برای ثبت قرار داد به هیئت فوتبال مراجعه نکرده است

عباس پور فلاح دبیر هیئت فوتبال استان البرز در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقالات باشگاه سایپای البزر به خبرنگار مهر گفت: با گذشت چند هفته از آغاز فصل نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال تا به امروز هنوز هیچ بازیکنی از باشگاه سایپای البرز به هیئت فوتبال برای ثبت قرار داد مراجعه نکرده است.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل نقل و انتقالات امیدوارم مسئولان سایپا بازیکنان خود را راهی هیئت فوتبال استان کنند تا مراحل قانونی آنها طی شود و طوری نشود که بخواهند تمام نفرات خود را در روز آخر به ثبت برسانند.

پور فلاح تصریح کرد:حتی مجید صالح مربی سابق سایپا، کار فسخ قرار داد خود را انجام نداده و نمی تواند قراردادی با باشگاه استقلال به ثبت برساند.

دبیر هیئت فوتبال استان البرز در پایان یادآورشد: بازیکنی به عضویت یک باشگاه در می آید که قرار داد رسمی در هیئت فوتبال داشته باشد و تا به این لحظه باشگاه سایپای البرزهیچ بازیکنی را به لیست خود اضافه نکرده است.