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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۳:۱۷

پور فلاح:

هنوز بازیکنی از سایپای البرز برای ثبت قرار داد به هیئت فوتبال مراجعه نکرده است

هنوز بازیکنی از سایپای البرز برای ثبت قرار داد به هیئت فوتبال مراجعه نکرده است

کرج – خبرگزاری مهر: دبیر هیئت فوتبال استان البرز گفت:هنوز بازیکنی از سایپای البرز برای ثبت قرار داد به هیئت فوتبال مراجعه نکرده است.

عباس پور فلاح دبیر هیئت فوتبال استان البرز در خصوص آخرین وضعیت نقل و انتقالات باشگاه سایپای البزر به خبرنگار مهر گفت: با گذشت چند هفته از آغاز فصل نقل و انتقالات لیگ برتر فوتبال تا به امروز هنوز هیچ بازیکنی از باشگاه سایپای البرز به هیئت فوتبال برای ثبت قرار داد مراجعه نکرده است.

وی ادامه داد: با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی فصل نقل و انتقالات امیدوارم مسئولان سایپا بازیکنان خود را راهی هیئت فوتبال استان کنند تا مراحل قانونی آنها طی شود و طوری نشود که بخواهند تمام نفرات خود را در روز آخر به ثبت برسانند.

پور فلاح تصریح کرد:حتی مجید صالح مربی سابق سایپا، کار فسخ قرار داد خود را انجام نداده و نمی تواند قراردادی با باشگاه استقلال به ثبت برساند.

دبیر هیئت فوتبال استان البرز در پایان یادآورشد: بازیکنی به عضویت یک باشگاه در می آید که قرار داد رسمی در هیئت فوتبال داشته باشد و تا به این لحظه باشگاه سایپای البرزهیچ بازیکنی را به لیست خود اضافه نکرده است.

کد مطلب 1622678

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