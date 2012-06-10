بازیکن سابق کاوه تهران به صبای قم محلق شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبای قم چهارمین بازیکن از بین مهره هایی که از تیم های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور را در نظر گرفته بود، از تیم کاوه صنعتی تهران انتخاب کرد و بدین ترتیب این بازیکن را برای لیگ دوازدهم جذب کرد.



این بازیکن مهرداد طهماسبی بازیکن فصل قبل تیم فوتبال کاوه صنعتی تهران است که به دنبال بازی‌های قابل قبولی که با پیراهن این تیم در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان انجام داد، خود را مطرح کرد و اکنون یکی از مهره های جدید صبای قم است که نخستین حضور در لیگ برتر را در دوران بازیگری خود تجربه خواهد کرد.



حضور طهماسبی با کاوه تهران در لیگ دسته اول جام آزادگان



این بازیکن فصل گذشته با پیراهن تیم فوتبال کاوه صنعتی تهران در مسابقات مرحله گروهی لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان در بیشتر بازی های کاوه صنعتی تهران به میدان رفت و در نهایت همراه با این تیم در رتبه سیزدهم جدول رده‌بندی رقابت‌های جام لیگ آزادگان قرار گرفت.



طهماسبی با تیم فوتبال کاوه تهران در رقابت با 14 تیم حاضر در رقابت های گروه دوم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور جام آزادگان در 26 مسابقه، هفت پیروزی، 11 تساوی و هشت باخت کسب کرد و تیمش با 24 گل زده، 23 گل خورده و کسب 29 امتیاز به کار خود پایان داد.



از سوی دیگر سعید لطفی بازیکن سابق تیم‌های فوتبال راه آهن شهر ری و شهرداری اراک از تیم‌های حاضر در مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان و همچنین میثم خداشناس مهره کلیدی فصل قبل تیم دسته اولی نساجی مازندران دیگر مهره‌های جدید صبای قم هستند که از مسابقات لیگ دسته اول فوتبال کشور جذب شده‌اند.



پیوستن 4 بازیکن دسته اولی و 2 بازیکن لیگ برتری به صبای قم



دیگر مهره جدید تیم فوتبال صبای قم که قرارداد خود را با چهارمین تیم فصل گذشته لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور و یکی از چهار نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا منعقد کرد، میلاد جهانی بازیکن فصل پیش تیم فوتبال صنعت ساری نماینده مازندران در فوتبال لیگ دسته اول جام آزادگان محسوب می شود.



بدین ترتیب صبای قم تاکنون شش بازیکن جدید جذب کرده است در حالی که مرتضی کاشی و مجید حیدری قرارداد خود را با تیم فوتبال صبای قم برای یک فصل دیگر و حضور در دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال کشور تمدید کرده‌اند.



باشگاه صبای قم تاکنون موفق به جذب چهار بازیکن از لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان شده است، در حالی که از شش سهمیه‌ای که مجاز به جذب بازیکنان لیگ برتری دارد در حال مذاکره با چند گزینه خوب است تا بتواند به غیر از محسن خلیلی و فرشاد قدیری که هر دو از تیم مس کرمان جذب صبا شده اند، بازیکنان جدید دیگری به خدمت بگیرد.

