به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رادیو سلامت با حضور علیرضا بهفر مدیر این شبکه رادیویی، اعتماد سعید مدیر طرح و برنامه رادیو سلامت و دیگر مدیران این شبکه رادیویی و با حضور خبرنگاران در سالن جلسات ساختمان شهدای رادیو برگزار شد.
مدیر رادیو سلامت در ابتدای این نشست با اشاره به گستردگی بحث سلامت گفت: در تمام جوانب بشری سلامت جزو ضروریت هر فردی است و درباره مقوله سلامت بزرگان زیادی صحبت کردهاند. تعریف بینالمللی سلامت این است که بیمار نباشیم و رفاه شامل 4 بعد سلامت جسمی، سلامت اجتماعی، سلامت روانی و سلامت معنوی است.
وی در ادامه افزود: در افق 1404 ایران یکی از سرآمدترین کشورها در منطقه در شاخصههای سلامت خواهد بود. همان طور که میدانید رسانهها نقش مهمی در سلامت دارند گرچه وزارتخانههایی همچون بهداشت در این باره موثر هستند اما نقش آنها 20 تا 25 درصد است و بقیه برعهده رسانه است. طبق تعریف بینالمللی رسانه 70 تا 80 درصد در ارتقاء سلامت موثر است. به همین دلیل رادیو سلامت به عنوان یک رسانه تاثیرگذار راهاندازی شد.
بهفر اشاره کرد: ماموریت رادیو سلامت تحقیق، طراحی، برنامهسازی و برنامهریزی برای سلامت مردم در 4 بعدی است که به آن اشاره کردم. ما موظف هستیم آگاهی مردم را نسبت به بهبود زندگی افزایش دهیم به همین دلیل در این باره برنامههای متنوعی تهیه و پخش میکنیم.
مدیر رادیو سلامت با اشاره به افزایش ساعت این شبکه رادیویی گفت: امیدوارم امسال این شبکه رادیویی را 24 ساعته کنیم. همچنین تلاش کردهایم در کنار برنامهسازان از کارشناسان متخصص استفاده کنیم تا برنامهها برای مخاطبان مثمرثمرتر شود. همچنین تلاش کردهایم از آفت باورهای غلط دوری کنیم. عمده برنامههای رادیو سلامت علمی کردن و معتبر کردن برنامهها بوده است همچنین برای سلامت الگوسازی کنیم. نهادینهسازی نظام خانواده از دیگر رویکردهای ماست. همچنین به اصلاح باورهای عمومی، پرهیز از باورهای غلط در حوزه سلامت، بسترسازی و جلب مشارکتهای عمومی از دیگر اقدامات ما بوده است. باید نقدهای منصفانه مسایل کشور را متوجه مردم کنیم.
وی ادامه داد: همکاری با مسئولان در قالب برنامههای متنوع، ترویج اخلاق پزشکی و ارتقاء دانش به روز و ارتباط متقابل با اساتیدی که در حوزه علمی فعال هستند از دیگر فعالیتهای ما بوده است.
بهفر با اشاره به برگزاری یک جشنواره موضوعی در سال جاری گفت: این جشنواره با عنوان سلامت و رسانه برگزار میشود و قصد داریم در سالهای آتی نیز آن را ادامه بدهیم. در این جشنواره سه محور تولید ملی در خصوص دارو، تولید تجهیزات دارویی و تولیدکنندگان خدمات سلامت مورد توجه قرار میگیرد. علاوهبر آن در سال گذشته با افزایش مخاطب روبرو بودهایم و این نشان میدهد که توانستهایم نیاز مردم را در حوزه سلامت برطرف کنیم. حفظ مخاطب فعلی و جذب مخاطبان جدید از دیگر فعالیتهای رادیو سلامت بودهاست.
وی افزود: سعی کردهایم با ایجاد باشگاه مخاطبان تعاملمان را با مردم افزایش دهیم و برنامههای متنوعی در پارکها و دیگر اماکن برگزار کنیم تا بتوانیم در قالب مسابقه و دیگر برنامههای مفرح پیامهای سلامت را به صورت غیرمستقیم به مردم منتقل کنیم. همچنین در نمایشگاههای مختلف سلامت نقش پررنگی داشتهایم.
مدیر رادیو سلامت بیان کرد: گرچه مخاطبان در مناطق محروم به لحاظ دریافت فرکانس رادیو با مشکلاتی روبرو هستند تلاش کردهایم با فرستندههایی در مشهد فرکانسهای این شبکه رادیویی ارتقاء یابد. همچنین مخاطبان میتوانند از طریق سایت و ستابباکس این شبکه رادیویی را دریافت کنند. همچنین از طریق برنامههای متنوع سعی کردهایم مخاطبان را افزایش دهیم. یکی دیگر از اقدامات رادیو سلامت جریان سازی در حوزه سلامت بوده و در این باره با نیروی انتظامی فعالیت زیادی داشتهایم.
در ادامه این نشست اعتمادسعید مدیر طرح و برنامه رادیو سلامت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنیبر زمان برگزاری جشنواره سلامت گفت: جشنواره رسانه و سلامت با موضوع ساماندهی تبلیغات پزشکی با محوریت حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی 25 دیماه امسال در سالن همایشها برگزار میشود. برنامه سازان رادیو و تلویزیون از سراسر کشور میتوانند در این برنامه شرکت کنند.
نظر شما