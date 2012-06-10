پیاده سازی استاندارد یورو 4 برای خودروهای تولید داخل

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران گزارش داد: در حال حاضر تمامی خودروهای تولید داخل به راحتی موفق به احراز شرایط استاندارد یورو2 می‌گردند و از ابتدای سال 91 تاکنون نیز هیچگونه آماری مبنی بر عدم موفقیت خودروهای تولیدی در آزمونهای آلایندگی سطح استاندارد یورو 2 وجود نداشته است.

برهمین اساس، به نظر می‌رسد بستر لازم برای ارتقای سطح استاندارد آلایندگی خودروها به یورو 4 مهیا است.

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران می افزاید: میانگین CO منتشره از خودروها در سال 90 ، 98/0 گرم بر کیلومتر بوده که از حد مجاز استاندارد یورو 2 که 2/2 گرم بر کیلومتر می‌باشد، فاصله زیادی دارد. پس نیاز به تغییر استاندارد به سطحی بالاتر احساس می‌شود. گفتنی است حد مجاز استاندارد یورو 4،‌ برای آلاینده مونوکسید کربن،‌ 1 گرم بر کیلومتر است.



اگر نگاهی به روند سرانه HC+NOX منتشره از خودروها در سال 90 داشته باشیم، مشخص است که این عدد نیز با حد مجاز استاندارد یورو 2 که عدد 5/0 گرم بر کیلومتر است، فاصله زیادی دارد و خودروها به راحتی این شرایط را احراز می‌کنند. در استاندارد یورو3 حد مجاز HC معادل 2/0 گرم بر کیلومتر و مقدار NOX نیز 15/0 گرم بر کیلومتر می باشد که این رقم در استاندارد یورو 4 برای آلاینده HC به1/0 و برای آلاینده NOX به 08/0 گرم بر کیلومتر تقلیل می یابد.



29 بهمن سال گذشته آزمایشگاه آلایندگی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران توانست به سطح یورو4 همسو با سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست ارتقا یابد و خط آزمون آن با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و ریس سازمان استاندارد ایران افتتاح شد.