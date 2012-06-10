جواهرسازی آذربایجان شرقی منحصر به فرد است

به گزارش خبرگزاری مهر ، «ویتانیس » امروز یکشنبه در حاشیه ادامه تحقیقات خود در مورد مشترکات تاریخی و فرهنگی جاده ابریشم و جاده کهربا که با همکاری میراث فرهنگی استان صورت می گیرد ضمن بازدید از سرای امیر بازار تبریز اظهار داشت: هنر جواهرسازی در تبریز جالب و قابل توجه بوده به طوری که این نوع هنر در کشورهای اروپایی و شمالی وجود ندارد.

ویتانیس در بررسی هنر جواهرسازی تبریز تاکید کرد: جواهرات در تبریز طراحی مدرنی داشته و ظرافت زیادی در ساخت آنها به کار گرفته شده است.

وی همچنین افزود: در بازار طلا فروشان جواهرات سنتی و مدرن در کنار یکدیگر و در تمامی مغازه ها به چشم می خورد که نشان دهنده جامع بودن بازار تبریز برای پاسخگویی به تمامی سلیقه های علاقه مندان است.

پژوهشگر گروه تحقیقاتی تجاری «بامتیک» بازار طلای ایران را با کشورهای شمالی مقایسه کرد و گفت: در کشورهای شمالی به دلیل نژاد مردم و سفید پوست بودن آنها بیش از طلا از نقره استفاده می شود.

ویتانیس ادامه داد: هنر جواهر سازی در کشورهای شمالی به نقاشی بر روی جواهر محدود می شود در حالی که حکاکی و تراش کاری روی طلا در تبریز چشمگیر و زیباست.

عضو و پژوهشگر گروه تحقیقاتی تجاری «بامتیک» جاده کهربا با تاکید بر پتانسیل بالای ایران و آذربایجان شرقی برای تجارت و برقراری ارتباط با کشورهای اروپایی، اظهار داشت: گروه رسانه ای و تحقیقاتی بامتیک با پژوشگران مختلفی در حوزه های تجاری، فرهنگی و تاریخی به ایران سفر کرده که در نظر دارد پس از جمع آوری اطلاعات و تحقیقات انجام شده در این سفر، با گروه جدید دیگری، شش ماه آینده بار دیگر به ایران سفر کند.



معماری شگفت انگیز بازار جهانی تبریز ، همانند معماری یک شهر عظیم و پیچیده است



وکیل و عضو هیئت مدیره شرکت تحقیقاتی تجاری «بامتیک» کشور لیتوانی اظهار داشت: ساختار معماری شگفت انگیز و تو در توی بازار جهانی تبریز آن را همانند یک شهر، عظیم و پیچیده کرده است.

«رابرت جودکا» در حاشیه بازدیداز بازار تبریز، افزود: راسته ها و بخش های مختلف این بازار مانند خیابان های یک شهر بزرگ به یکدیگر متصل می شوند که بسیار جالب توجه است.

جودکا تصریح کرد: فرهنگ و تمدن موجود در بازار با توجه به جریان داشتن زندگی و کسب و کار، با این تاریخ طولانی بسیار زیبا و تاثیرگذار است.

وی ایران و به ویژه آذربایجان شرقی را دارای مردمی مهربان و خونگرم عنوان کرد و گفت: ثبت بازار تبریز در یونسکو موجب شناساندن این اثر تاریخی عظیم به جهانیان شده اما با مشاهده این اثر از نزدیک متوجه شدیم که تصویر واقعی بازار تبریز بسیار باشکوه تر و زیباتر از عکس ها، فیلم ها و توصیفات آن است.

این وکیل دادگستری همچنین با اشاره به بازدید خود از موزه مشروطه اظهار داشت: موزه و خانه مشروطه تصویری دقیق و شفاف از بخشی از تاریخ جنگ های بین المللی و تاثیرات آن در ایران را نشان می دهد.

رابرت جودکا تصریح کرد: تاریخ دوره مشروطه و دیدن عکس ها و آثار و روایات ایستادگی ها و مبارزات مردم و رهبران دینی و ملی این منطقه در مشروطه خواهی بسیار جالب و تحسین برانگیز بود.

وی تبریز را شهر خوب، زیبا و جالب توصیف کرد و گفت: این شهر توانسته نشانه ها و نمادهای تاریخی و فرهنگی خود را در کنار استفاده از تکنولوژی و ساختمان های زیبا و مدرن حفظ کند که با توجه به قرارگیری در شاهراه جاده کهربا و سایر خصوصیات، ما را به افزایش ارتباطات فرهنگی و تجاری با این استان ترغیب کرده است.



موزه های تبریز راوی تاریخ پر فراز و نشیب ایران و آذربایجان شرقی است



عضو گروه تحقیقاتی تجاری «بامتیک» جاده کهربا، با بیان اینکه موزه های تبریز را پاسخگوی خوبی به سوالات چشم های تیز بین و کاوشگر گردشگران خارجی دانست و گفت: موزه های این شهر راوی و تصویرگر تاریخ پر فراز و نشیب ایران و آذربایجان شرقی است.

«روگیله» در بازدید از موزه های آذربایجان و مشروطه اظهار داشت: تاریخ رویدادها و شیوه زندگی در دوره های مختلف قابل توجه بوده که تصاویر، اشیا و مجسمه های موجود در این موزه ها به خوبی می توانند فرد را با آن روزها پیوند دهند.

وی در عین حال افزود: در کنار تحقیق درمورد تاریخ گذشته مردم ایران و مناطق مختلف آن، یکی از اهداف گروه تحقیقاتی تجاری «بامتیک» بررسی تاریخ معاصر و شیوه زندگی کنونی مردمان این آب و خاک است.

روگیله با بیان اینکه بررسی شناخت یافتن نسبت به تاریخ و فرهنگ امروز مردمان ایران بیش از گذشته مورد توجه گروه بامتیک است، تصریح کرد: پیش از سفر به ایران در کتاب ها و سایت های مختلف اینترنتی مطالعات جامعی انجام داده بودیم که این سفر دیدگاه ما را نسبت به کشور مسلمان ایران عوض کرد.

عضو گروه تحقیقاتی تجاری «بامتیک» اضافه کرد: ایرانیان خیلی صمیمی و مهربان هستند و با مردم مسلمان سایر کشورهای که دیده ام تفاوت های زیادی دارند درحالی که در برخی رسانه های غربی مردم ایران را به گونه دیگری نشان داده و تبلیغات خوبی در مورد آنها نمی شود.

روگلیه همچنین گفت: نوع پوشش و حجاب مذهبی زنان قابل توجه بوده و به خوبی جایگاه دین و مذهب را در کنار پیشرفت های تکنولوژی و اقتصادی جامعه به نمایش می گذراند که دستیابی به این شناخت ها همان بررسی و تحقیق در مورد فرهنگ و تاریخ امروز مردم ایران و آذربایجان شرقی است.