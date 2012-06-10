پنج واحد صنفی متخلف همدان پلمپ شد/ شناسایی 43 واحد صنفی بدون پروانه

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر خرم روی افزود: طرح کنترلی و نظارتی واحدهای صنفی و اماکن عمومی به منظور ارتقا امنیت اخلاقی و اجتماعی و برخورد با مظاهر علنی فساد و پاکسازی صنوف آلوده به مدت سه روز در همدان به اجرا درآمد.

وی افزود: کنترل و نظارت محسوس و نامحسوس از 496 واحد صنفی در این طرح صورت گرفت که به 222 نفر از متصدیان واحد صنفی در زمینه رعایت موازین شرعی و قانونی تذکر شفاهی و کتبی داده شد.

رئیس پلیس امنیت عمومی همدان عنوان کرد: 27 واحد صنفی به علت تخلفات صنفی و رعایت نکردن ضوابط ابلاغی اخطار پلمپ گرفتند و پنج واحد صنفی به علت رعایت نکردن موازین شرعی پلمپ شد.

خرم روی از شناسایی و ساماندهی 43 واحد صنفی بدون پروانه در استان همدان خبر داد و گفت: از 85 متصدی واحد صنفی به علت رعایت نکردن آیین نامه اماکن عمومی و ضوابط ابلاغی تعهد کتبی گرفته شد.

وی کشف 15 هزار نخ سیگار قاچاق، 158 عدد اقلام دارویی غیر مجاز و غیر بهداشتی، دو بنر شش متری منقش به تصاویر مبتذل، پنج عدد قلیان، 176 حلقه سی دی غیر مجاز و مبتذل و یک دستگاه کیس رایانه حاوی موارد ممنوعه و غیر مجاز را از دیگر اقدامات ماموران امنیت عمومی در کنترل مراکز پذیرایی برشمرد.