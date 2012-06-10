علی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: دوره آموزشی آتش نشان داوطلب در قم برای خانم ها و آقایان به صورت جداگانه برگزار می شود.

برگزاری دوره آموزشی برای 40 نفر از آقایان



وی با اشاره به اینکه سومین دوره آموزش برای 40 نفر از آقایون برگزار می شود افزود: هم اکنون سومین دوره از این کلاس ها برای آقایان برگزار می شود که شامل دوره مقدماتی است.



مسئول آموزش آتش نشانی شهرداری قم با اشاره به اینکه دوره های آموزشی به سه شکل مقدماتی، تکمیلی و تخصصی برگزار می شود افزود: متقاضیان می توانند برای ثبت نام در این کلاس ها از طریق سایت آتش نشانی و یا به صورت حضوری اقدام کنند.



وی بیان کرد: این آموزش ها ارتباطی با استخدام ندارد اما افرادی که این دوره را می گذارند در آزمون استخدامی می توانند پاسخ بهتری به سوالات بدهند.



علیزاده در پایان با اشاره به برگزاری چهارمین دوره آموزشی آتش نشان داوطلب برای خانم ها افزود: کلاس های خانم ها در تیر ماه برگزار می شود.