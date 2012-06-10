به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس که به موضوع بررسی مشکلات بخش بهداشت و درمان با حضور مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در صحن علنی برگزار شد وی بعد از استماع انتقاد و سئوال نمایندگان از این وزارتخانه در بخش دوم صحبت های خود اظهار داشت: هم اکنون 35 هزار تخت بیمارستانی در کشور داریم که نیمی از آن را دانشگاه های علوم پزشکی می سازند. بیش از 40 هزار تخت بیمارستانی را در حال طراحی و مطالعه داریم.

وی در ادامه با اشاره به انتقاد یکی از نمایندگان نسبت به کمبود تخت های بیمارستانی گفت: انشاءالله با بهره برداری از 77 هزار تخت بیمارستانی ما به سطح بندی نهایی خودمان می رسیم و نیازهای ما به تخت های بیمارستانی مرتفع خواهد شد.

وزیر بهداشت گفت: ما تمامی پزشکان متخصص و دکترای حرفه ای را بعد از فارغ التحصیلی در چند سال گذشته با اعزام به مناطق محروم کشور ساماندهی کرده ایم و 1445 پزشک متخصص و تمام دکترای حرفه ای را به مناطق محروم اعزام کردیم و امسال نیز به همین ترتیب اقدام خواهیم کرد.

دستجردی خاطر نشان کرد: اعزام پزشکان به مناطق محروم نسبت به سال 84، بیش از 80 درصد افزایش پیدا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: توسعه آمایش سرزمینی و علوم پزشکی را در کشور مد نظر قرار داده ایم و نیروهای بومی تربیت کرده ایم.

وی گفت: ما دانشگاه هایی را در شهرستانها راه اندازی کردیم و تعداد زیادی از رشته های تخصصی را به آنها دادیم تا نیروهای بومی در هر استان تربیت شده و در اختیار آن استان قرار گرفته و ماندگار شوند.

وی همچنین با اشاره به ارائه خدمات درمانی گفت: ما سعی می کنیم خدمات درمانی در بهترین سطح باشد. البته مشکلات فراوانی هست اما ما هنوز ابتدای راه هستیم.

وزیر بهداشت و درمان در ادامه افزود: از 3 هزار و 150 میلیارد تومانی که مجلس در سال گذشته برای این وزارتخانه تصویب کرد ما فقط 2 هزار میلیارد تومان آن را در اسفند 90 گرفتیم و این مبلغ را دانشکده های ما در حال هزینه کردن هستند.

وی با انتقاد از اینکه 1150 میلیارد تومان دیگر به این وزارتخانه تخصیص نیافت، گفت: البته ما اعتراض خودمان را کردیم و اعتراضات متعددی به مجلس داده شد تا این مقدار بودجه به ما برگردد.

وزیر بهداشت با اشاره به مشکل ایثارگران در بخش بهداشت و درمان، گفت: ای کاش مشکلات این عزیزان به صورت یکپارچه رفع می شد. اما خب قانون ما را موظف کرده است که در تک تک وزارتخانه ها به این موضوع رسیدگی کنیم.

دستجردی با بیان اینکه خدمات خوبی به ایثارگران بخش پزشکی اختصاص داده شده است، گفت: بنده خبر دارم که این عزیزان از اختصاص این خدمات راضی هستند.

وی همچنین با اشاره به زیرساخت های نظام پزشکی گفت: بنای اصلی ما این است که در نسخه 02 و دستورالعمل ها از تمام پزشکان عمومی استفاده کنیم.

وی با اشاره به تاسیس بیمارستانهای جدید در سال جدید گفت: ما امیدواریم امسال بیش از 13 هزار تخت بیمارستانی را به بهره برداری برسانیم و در یک همت مضاعف هم وزارت بهداشت و هم شهرسازی بتواند این تخت های بیمارستانی را بهره برداری برساند.

وحید دستجردی ادامه داد: افتخار ما امروز شبکه بهداشتی درمانی کشور است. افتخاری است که همه دنیا آن را تبریک می گویند و ما باید این شبکه بهداشتی - درمانی را تکمیل کنیم و بنای اولیه خودمان را در تکمیل این شبکه گذاشتیم و در هفته دولت جشن تکمیل خانه های بهداشت روستایی را خواهیم گرفت.

وی افزود: در سال گذشته بیش از 2 هزار خانه بهداشت روستایی را ساختیم.

وزیر بهداشت با اشاره به بحث تعرفه های پزشکی، شورای عالی بیمه و سازمان بیمه سلامت، گفت: متاسفانه تعرفه ها هنوز در شورای عالی بیمه تصویب نشده و لایحه آن به مجلس ارائه نشده است.

وی ابراز امیدواری کرد با مطالبه ای که مجلس دارد تعیین تکلیف تعرفه ها هر چه زودتر در شورای عالی بیمه تعیین شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه ما مشکل جدی با بیمه داریم به سامانه پویا سامان اشاره کرد و گفت: ما مطالبات خود را روزانه از بیمه ها درخواست می کنیم.

دستجردی خاطر نشان کرد: مجلس مصوبات متعددی در این زمینه داشت و امسال هم مصوبه ای تصویب شد که طبق آن سازمان های بیمه گر در صورت تاخیر باید جریمه تاخیر بپردازند.

وی گفت: ما مطالباتمان از بیمه ها به روز است اما ماه ها طول می کشد که از سازمان های بیمه گر به بیمارستانهای دولتی برسد و این مشکلات جدی را برای بیمارستانها فراهم می کند.

وزیر بهداشت با بیان اینکه تشکیل سازمان بیمه سلامت ایران می توان گامی جدی و موثر باشد، گفت: پزشک خانواده و نظام ارجاع باید 4 سال پیش در کل شهرها طبق برنامه چهارم توسعه مستقر می شد اما در این خصوص تاخیر فراوانی داشت.

وحید دستجردی اظهار داشت: امسال راه را باز گذاشتیم و در تمام شهرستانها و استانها محدودیت جمعیتی را برداشتیم تا بتوانیم بر اساس ظرفیت و نیاز برنامه پزشک خانواده را تاسیس کنیم.

وی گفت: اگر در این برنامه بیماران در سطح یک به پزشکان مراجعه کنند هیچ هزینه ای از جیب پرداخت نخواهند کرد.