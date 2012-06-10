تیم دوچرخه سواری پیشکسوتان خراسان رضوی به مسابقات کشوری اعزام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت دوچرخه سواری خراسان رضوی از اعزام تیم دوچرخه سواری پیشکسوتان استان به مسابقات قهرمانی کشور در اصفهان خبر داد.

ابوالقاسم باروح گفت: مسابقات انتخابی پیشکسوتان استان به مسافت 7 کیلومتر در رشته تایم تریل انفرادی در 7 گروه سنی در مجموعه ورزشی ثامن الائمه مشهد برگزار شد و افراد برتر به منظور اعزام به مسابقات قهرمانی پیشکسوتان کشور انتخاب شدند.

گفتنی است سرپرستی و مربیگری تیم اعزامی به این مسابقات که در تاریخ 21 خردادماه سال جاری در اصفهان آغاز می شود را به ترتیب نعمت رشیدی و حسین میرعلفیان را برعهده خواهند داشت.

برگزاری مسابقات لیگ اسکیت کشور در طرقبه حمایت شود

دبیرهیئت اسکیت خراسان رضوی خواستار حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان برای انجام میزبانی مناسب مسابقات لیگ باشگاه های نوجوانان و نونهالان کشور در طرقبه شد.

محمد عجم گفت: هیئت استان توانست با رایزنی های فراوان، میزبانی مرحله دوم مسابقات اسکیت لیگ باشگاه های نوجوانان و نونهالان کشور را که پایان تیرماه سال جاری برگزار می شود از فدراسیون بگیرد، ولی باتوجه به مدت زمانی کوتاه باقی مانده تا زمان برگزاری ، پیست محل برگزاری این مسابقات همچنان دارای مشکل است.

وی افزود: تکمیل گاردریل پیست اسکیت محل برگزاری مسابقات 250 میلیون ریال هزینه دارد که باتوجه به عدم توانایی مالی هیئت امیدوارم اداره کل ورزش استان کمک مالی مناسبی برای رفع این مشکل انجام دهد.

مسابقات تنیس روی میز انتخابی نونهالان پسر خراسان رضوی برگزار شد

مسابقات تنیس روی میز انتخابی نونهالان پسر خراسان رضوی در محل سالن شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

این مسابقات با حضور 14 ورزشکار رده سنی زیر 12 سال برگزار شد که در پایان پوریا مستحقی راد مقام اول را از آن خود کرد، امیرحسین طالبی مقام دوم را بدست آورد و اشکان احمدی و کسری دانشور به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

گفتنی است؛ نفرات برتر به مسابقات تنیس روی میز قهرمانی کشور اعزام می شوند.

اعزام 2 ورزشکار خراسانی به مسابقات اسکیت ساحلی آسیا در چین

دو ملی پوش اسکیت خراسان رضوی به مسابقات ساحلی آسیایی چین در تاریخ 22 خردادماه سال جاری اعزام می شوند.

محمد آرزومند و مهرداد ثابت نیا دو ملی پوش اسکیت از خراسان رضوی هستند که بعد از شرکت در اردوی 7 روزه تیم ملی اسکیت سرعت آقایان در محل آکادمی ملی اسکیت مجموعه ورزشی آزادی، 22 خردادماه سال جاری به مسابقات آسیایی چین اعزام می شوند.

گفتنی است تیم ملی اعزامی به این مسابقات را 4 نفر تشکیل می دهند که پوریا قاسم پور از اصفهان و حسین منشیدی از استان البرز دیگر بازیکنان این تیم هستند.

پایگاهی ثابت برای تمرین شطرنج بازان نابینا در خراسان رضوی وجود ندارد

عضو تیم ملی شطرنج نابینایان گفت: پایگاهی ثابت و مستقل برای مباحث آموزشی و تمرین شطرنج بازان نابینا در این استان وجود ندارد.

ملیحه صفایی اظهارکرد: متاسفانه مکان مشخصی برای شطرنج نابینایان وجود ندارد و هم اکنون برای آموزش و تمرین شاگردانم از منزل شخصی خودم استفاده می کنم.

این ورزشکار عضو تیم ملی هزینه های سنگین رفت و آمد به محل تمرین و همچنین پرداخت شهریه جلسات تمرین به منظور آمادگی در مسابقات توسط ورزشکار را از دیگر مشکلات شطرنج بازان نابینا برشمرد.

وی با اشاره به حضور خود در مسابقات المپیاد جهانی نابینایان در کشور هندوستان در 19 مردادماه سال جاری، اظهار کرد: از سوی کمیته فنی فدراسیون ورزش های نابینایان به عنوان تنها ورزشکار بانو به این مسابقات اعزام می شوم.