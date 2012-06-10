ایجاد آزمایشگاه ملی برای تولید فرآورده های گیاهی دارویی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن عصاره امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی با اشاره به پیشرفت های جامعه بشری در درمان بیماری ها افزود: علی رغم آنکه پزشکی مدرن توانسته با ایجاد روش های نوین اقداماتی در زمینه تشخیص و درمان بیماری ها انجام دهد ولی این مکتب پزشکی با چالش های زیادی مواجه است.

دبیر ستاد توسعه پژوهش و کاربرد گیاهان دارویی و طب ایرانی ممنوع شدن برخی ترکیبات گیاهی به دلیل عوارض سوء آن و افزایش محدودیت های قانونی برای کاربردی کردن برخی داروهای شیمیایی را از جمله این چالش ها نام برد و اظهار داشت: علاوه بر این رشد بیماریهای نوظهور هزینه های درمان و تشخیص را افزایش داده است به گونه ای که هزینه درمان بیماریهای مزمن در آمریکا از 41 میلیارد دلار به 2 هزار و 500 میلیارد دلار افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی خاطر نشان کرد: حجم تجارت جهانی گیاهان دارویی در سالهای اخیر بین 40 تا 60 میلیارد دلار متغیر بوده است که حدد 25 درصد از بازار 250 مییارد دلاری داروهای شیمیایی متعلق به داروهای مشتق شده از گیاهان است.



عصاره همچنین یادآور شد: بر اساس پیش بینی بانک جهانی در سال 2050 گردش مالی و تجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان دارویی و داروهای گیاهی به حدود 5 هزار میلیارد دلار خواهد رسید.



وی با بیان اینکه در حال حاضر 70 درصد گیاهان مصرفی در آلمان و سوئیس به طور کامل و یا تلفیقی دارای منشا گیاهی است، اضافه کرد: سهم ایران از بازار گیاهان دارویی جهان علی رغم در اختیار داشتن مواد اولیه بسیار ارزشمند کمتر از 100 میلیون دلار و بیشتر مربوط به فروش گیاهان دارویی به صورت خام و فراوری نشده است.



عصاره همچنین به برخی تلاش های شرکت های دانش بنیان در زمینه تولید گیاهان دارویی برای مصرف در بیماریهای دام، آبزیان و آفت کش ها اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیرعلی رغم وجود تحریم ها و فشارهای تجاری این فرآورده ها میزان صادرات کشور به ارزش چند ده میلیون دلار افزایش یافته است.



دبیر ستاد توسعه پژوهش و کاربرد گیاهان دارویی و طب ایرانی همچنین به بیان توانمندی های کشور در حوزه تولید گیاهان دارویی پرداخت و اظهار داشت: ایران از نظر اقلیم و شرایط فیتوجغرافیایی کشوری ممتاز است به گونه ای که حدود 8 هزار گونه گیاهی در ایران رویش دارد که از نظر تنوع گونه ای دو تا سه برابر قاره اروپا است.



عصاره همچنین یادآور شد: در دو دهه اخیر تحقیقات گسترده ای در دانشگاهها و مراکز پژوهشی انجام شده و در سالهای اخیر موفق به تولید 200 محصول دارویی با منشاء گیاهی شدیم.



وی با اشاره به آخرین آمارهای موجود خاطر نشان کرد: بر اساس آخرین آمار دفتر تدوین و بررسی وزارت بهداشت از ابتدای سال 91 بیش از 700 داروی گیاهی و فراورده های طبیعی مجوز تولید و پروانه ساخت دریافت کرده اند.



دبیر جشنواره گیاهان دارویی از شناسایی بیش از 2 هزار گونه گیاهی در کشور خبر داد و ادامه داد: پیش بینی می شود که این تعداد از گونه های دارویی با خواص کاربردی در سالهای آتی از مرز 2 هزار و 600 گونه فراتر رود.



عصاره همچنین با اشاره به ماموریت های ستاد گیاهان دارویی و طب ایرانی گفت: تدوین سند برنامه راهبردی توسعه علوم و فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی ایران و همچنین انجام فاز اول تاسیس بانک اطلاعات جامع در سطح ملی و 22 کشور حاشیه اقیانوس هند از جمله ماموریت های این ستاد بوده است که انجام شد.



وی تدوین اطلس گیاهان دارویی از دیگر اقدامات این ستاد نام برد و اضافه کرد: علاوه بر این در جهت تقویت شبکه ملی آزمایشگاهی برای گیاهان دارویی و فراهم شدن یک آزمایشگاه بزرگ ملی برای همه محققان نیز گام هایی برداشته شده است.



عصاره با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و طب سنتی خاطر نشان کرد: در این نمایشگاه علاوه بر کارگاههای آموزشی بیش از 189 شرکت دانش بنیان محصولات خود را در حوزه های فرآورده های دارویی، بسته بندی، عصاره و اسانس عرضه می کنند.



وی تعداد فناوری های عرضه شده در این نمایشگاه را 930 محصول ذکر کرد و گفت: این نمایشگاه از امروز 21 خرداد آغاز و تا 24 خردادماه در مصلی تهران ادامه خواهد داشت.

