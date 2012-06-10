ورود بهیاران دیپلمه به طرح شنوایی نوزادان/ انتقاد از وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسام الدین امام جمعه روز یکشنبه در آستانه برگزاری دومین سمینار 2 روزه تازه های سمعک و کاشت حلزون(24 و 25 خرداد ماه جاری)، اظهارداشت: انجمن علمی شنوایی شنایی ایران بالغ بر 2500 عضو دارد اما متاسفانه از اجرای طرح غربالگری شنوایی به دور مانده اند.

وی با اعلام اینکه طرح غربالگری شنوایی نوزادان در ابتدا و از حدود 10 سال قبل توسط وزارت بهداشت به صورت پایلوت در چند شهر کوچک کشور آغاز شد، افزود: بعد از اینکه نتایج طرح به دست آمد، سازمان بهزیستی وارد کار شد و توانست اجرای این برنامه را با قدرت بیشتری انجام دهد. به طوریکه هم اکنون از بخش خصوصی برای اجرای طرح استفاده می کند.

عضو تیم کاشت حلزون بیمارستان حضرت رسول(ص) با انتقاد از ورود برخی افراد غیر متخصص به طرح غربالگری شنوایی سنجی نوزادان در بیمارستانها، ادامه داد: متاسفانه سازمان بهزیستی برای اجرای این برنامه بعضا از افراد غیرمتخصص و بهیاران دیپلمه استفاده می کند که همین مسئله می تواند نتایج غربالگری را دچار مشکل سازد.

امام جمعه افزود: در همه جای دنیا چنین برنامه ها و کارهایی توسط انجمنهای مربوطه انجام می شود اما در کشور می بینیم که دستگاهی را در اختیار فردی قرار می دهند که هیچ ارتباطی با رشته سنوایی سنجی ندارد. در نتیجه نتایجی که حاصل می شود، اساس کار و برنامه را زیر سئوال می برد.

وی تاکید کرد: به نظر می رسد متولی چنین برنامه ها و کارهایی که در ارتباط مستقیم با سلامت جامعه قرار دارد، می بایست وزارت بهداشت باشد. چون این وزارتخانه متولی آموزش متخصصین این رشته است.

در ادامه دکتر احمدرضا ناظری عضو هیئت مدیره انجمن علمی شنوایی شناسی ایران ضمن مهجور خواندن رشته شنوایی شناسی در کشور، افزود: متاسفانه این رشته حتی در نظام سلامت و در بین جامعه پزشکی نیز هنوز شناخته شده نیست.

وی با اشاره به تجویز سمعک به عنوان یک پروسه کاملا تخصصی و مبتنی بر دانش رو به رشد، اظهارداشت: یکی از معضلات ما، انبوه تبلیغات و مسائل گمراه کننده ای است که خانواده ها با آن برخورد می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر تشخیص اختلال شنوایی در نوزادان، افزود: تشخیص اختلال شنوایی می بایست تا 3 ماهگی قطعی شده باشد و تا 6 ماهگی برنامه مداخله آغاز شود.

ناظری با اعلام اینکه در حال حاضر 25 درصد نوزادان کشور تحت پوشش برنامه غربالگری شنوایی سنجی قرار دارند، گفت: متاسفانه وزارت بهداشت به این برنامه ورود ندارد. در حالی که یکی از شاخصهای توسعه یافتگی کشورها، برنامه جامع شنوایی سنجی نوزادان است.