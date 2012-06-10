عباسعلی مهمان دوست در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: شیوع حشرات در برخی درختان خیابان‌های سطح بجنورد به دلیل افزایش دما و رطوبت و در پی آن مساعد شدن شرایط رشد و تکثیر این حشرات اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه شیوع شته به عنوان نکته اعتراض برخی شهروندان تنها بر روی درختان اقاقیا اتفاق می‌افتد اظهار داشت: غالب درختان خیابان‌های مرکزی بجنورد را گونه چنار تشکیل داده که این حشرات نیز بر روی چنار شیوع پیدا نمی‌کنند.

وی افزود: تعداد درختان اقاقیا در سطح فضای سبز بجنورد به نسبت درختان گونه‌های چنار، زبان گنجشک و توت بسیار کمتر است.

مهماندوست با یادآوری اینکه در سال‌های گذشته مبارزه با این آفت به صورت سمپاشی شبانه صورت می‌گرفت اظهار داشت: با توجه به آسیب‌های سمپاشی بر روی درختان و زیان‌های فراوان آن که از نظر کارشناسان داخلی و خارجی به اثبات رسیده است انجام عملیات سمپاشی با هدف مبارزه با این آفت منطقی نیست.

وی افزود: تنها در موارد حاد و در مواقعی که احتمال نابودی درخت وجود داشته باشد به صورت محدود و کنترل شده عملیات سمپاشی بر روی درختان گزینشی انجام می‌شود.

این مسئول در ادامه با بیان اینکه این حشرات دوره عمر کوتاهی دارند تاکید کرد: این آفت با گذشت زمان و گرم‌تر شدن روزها و در پی آن کاهش رطوبت هوا از بین خواهد رفت.

