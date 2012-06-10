تقاطع غیرهمسطح سه راه ملک آباد خیام احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد از احداث تقاطع غیرهمسطح در سه راه ملک آباد- خیام به عنوان پرترافیک ترین نقطه سطح شهر خبر داد.

هوشنگ خندان دل گفت: از سال گذشته برای بهبود وضعیت تردد در محدوده سه راه ملک آباد خیام، 11گزینه مورد بررسی قرار گرفتند که در نهایت ساخت تقاطع غیرهمسطح در این محدوده در اردیبهشت سال جاری مورد موافقت شورای هماهنگی ترافیک استان قرار گرفت.

وی اجرایی شدن طرح مذکور را منوط به همکاری مراجع ذیربط دانست و تصریح کرد: بر اساس توافق‌های صورت گرفته قرار بر این شده است که در محدوده مذکور دو تقاطع غیر همسطح گردش به چپ در دو فاز مجزا اجرایی شود.

خندان دل گفت: متاسفانه وجود کال و قطار شهری در این نقطه محدودیت هایی ایجاد کرده است، اما با این وجود اگر مشکلی پیش نیاید احداث آن در سال جاری آغاز خواهد شد.

تدوین طرح های ترافیکی تقاطع غیرهمسطح سه راه خیام

شهردار منطقه یک مشهد از تصویب فاز اول مطالعاتی ایجاد تقاطع غیرهمسطح در سه راه خیام خبر داد و افزود: در حال حاضر طرح های عمرانی و ترافیکی ایجاد این تقاطع در حال تدوین است.

مسعود ایاز با اشاره به حجم بالای ترافیک در محور سه راه ملک آباد خیام، گفت: در شبانه روز بیش از96 هزار خودرو از این محدوده عبور می کنند.

به گفته وی ساعات یک الی 3 بعدظهر و ابتدای شب اوج تردد خودروها در سه راه است که به علت حجم بالای تردد ها، خودروها تا 5 بار هم پشت چراغ قرمز می مانند.

جمع آوری بیش از 350 سگ ولگرد در 3 ماه ابتدایی سال جاری

شهردار منطقه 2 مشهد از جمع آوری بیش از350 سگ ولگرد در3 ماه ابتدایی سال جاری در این منطقه خبر داد.

رضا ظفر جعفرزاده گفت: از آنجایی که سگ یکی از حیوانات منتقل کننده سالک است همزمان با مانور سالک در این منطقه جمع آوری آن ها به طور جدی آغاز شد.

وی متوسط تعداد سگ های جمع آوری شده در هرماه را بیش از100 مورد دانست و تصریح کرد: اکیپ های ویژه برای جمع آوری سگ های ولگرد در24 ساعت شبانه روز فعال شده اند که بیشترین تعداد سگ ولگرد جمع آوری شده در شب ثبت شده است.

جشنواره شهرنگار؛ باید بازتابی از نقد و بررسی مدیریت شهری باشد

عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: با حضور در مسابقه شهرنگار باید مدیریت شهری را با هدف شناساندن مشهد به جهان مورد بررسی و نقد قرار داد.

حجت السلام مهرورز اظهار کرد: مشهد به عنوان شهر علی بن موسی الرضا(ع) در پیش همه مسلمانان جهان و حتی غیر مسلمانان شناخته شده است،‌ از همین رو ضروری است با برگزاری همایش ها و جشنواره ها به دنبال شناساندن شهر مشهد و پتانسیل ها و ظرفیت هایش به عنوان الگویی بارز و بزرگ به دیگران باشیم.

وی ادامه داد: استفاده از خرد جمعی در برگزاری جشنواره شهرنگار می تواند شهرداری را در تحقق این مهم به خوبی یاری رساند و از همین رو توجه به رویکرد شهرداری در برگزاری چنین جشنواره‌‌ای قابل ستایش است.

گذراندن دوره های آتش‌نشانی توسط 7هزار تاکسیران

مدیر عامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی مشهد گفت: در سازمان تاکسیرانی شهرداری مشهد 7هزار و 250تاکسیران به گذراندن آتش نشان داوطلب شده اند.

هادی عطارزاده طوسی افزود: برای این آتش‌نشانان کارت آتش نشان داوطلب و برچسب به همراه کپسول آتش نشانی داده شده است.

وی ادامه داد: از ابتدای اجرای این طرح 140حریق توسط این آتش نشانان خاموش شده که این امر رضایت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد را به دنبال داشته است.

عطارزاده اظهار کرد: تاکسیرانانی که در گذشته کپسول آتش نشانی دریافت کرده اند در سال جاری می توانند به این سازمان مراجعه کنند و کپسول خود را شارژکنند.