جزئیات حادثه انفجار گاز در کهریزک ورامین

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر ورامین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: این انفجار ساعت 19:55 دقیقه شامگاه شنبه در منطقه کهریزک ورامین رخ داد و نیروهای آتش نشانی در فاصله زمانی سه دقیقه یعنی ساعت 19:58 دقیقه در محل حادثه حاضر شدند.

فوت زن 80 ساله و بستری سه مصدوم در بیمارستان

حمید ارسطوئیان افزود: در این حادثه یک زن 80 سال فوت شد و همچنین سه مصدوم راهی بیمارستان شدند.

وی بیان کرد: چهار منزل نیز به طور کامل تخریب شد.

بی احتیاطی در نحوه استفاده از گاز موجب تخریب خانه ها شد

این مسئول در خصوص علت انفجار عنوان کرد: بی احتیاطی در نحوه استفاده از گاز موجب تخریب این خانه ها و خسارات جانی مذکور شد.

وی بیان داشت: یک نفر از مصدومان حادثه در بیمارستان تهران بستری و دیگری در بیمارستان 15 خرداد ورامین است و یکی از مصدومان نیز مرخص شده است.

این مسئول افزود: در زمان ملاقات با مصدومی که در بیمارستان تهران است، جزئیات انفجار از او پرسیده خواهد شد، چرا که مسبب اصلی حادثه وی بوده است.

وی گفت: اصول فنی ساختمان در ساخت این خانه ها رعایت نشده بود و به همین دلیل به طور کامل تخریب شدند.

استفاده صحیح از گاز برای جلوگیری از حوادث مدنظر باشد

ارسطوئیان ادامه داد: استفاده صحیح از گاز برای جلوگیری از رخداد اینگونه حوادث باید مدنظر افراد باشد و حتما بایستی از سالم بودن شیرهای گاز و بستهای آن اطمینان حاصل کنند تا هم جان خود را حفظ کرده و هم به اطرافیان ضرر نرسانند.