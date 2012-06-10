بیمارستانهای خراسان جنوبی به دستگاه بی خطرسازی پسماندهای پزشکی مجهز شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صالحی پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه با همکاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دستگاه های اتوکلاو به منظور بی خطر سازی پسماندها و زباله های پزشکی برای بیمارستانهای استان خریداری و نصب شده است، اظهارداشت: هم اکنون هیچ بیمارستانی در استان پسماند عفونی نداشته و تمام زباله های بهداشتی بی خطر سازی می شوند.

وی با اشاره به اینکه در راستای بهبود این امر، تحویل زباله های بهداشتی مطب پزشکان و آزمایشگاه های استان نیز آغاز شده است، افزود: در این راستا برای حمل زباله ها به بیمارستانهای مجهز به اتوکلاو و یا تهیه دستگاه در آزمایشگاه های و مجتمع های پزشکی برنامه ریزی شده است.

صالحی اضافه کرد: هم اکنون ظرفیت خالی در دستگاه های بی خطر سازی بیمارستانها وجود دارد که می توان از این ظرفیت برای بی خطرسازی پسماندهای مطب پزشکان و آزمایشگاه ها استفاده کرد.

وی همچنین برگزاری مراسم پاک سازی کوهستان، جنگل و مناطق کویری، مراسم غبارروبی مزار شهدا، دیدار با امام جمعه و استاندار، تشکیل کارگروه مخاطرات زیست محیطی، برگزاری نمایشگاه محیط زیست در قاین و... را از دیگر برنامه های هفته محیط زیست در استان عنوان کرد و بیان داشت: همچنین راه اندازی واحد hscدر کارخانه فولاد قاین از مهمترین برنامه های این هفته خواهد بود.

صالحی در ادامه بر فرهنگ سازی بازیافت کالاها از مبدا تاکید کرد و اظهارداشت: به منظور استفاده از منابع موجود باید بازیافت کالا از مبدا در بین فرهنگ سازی شده و زباله ها به صورت تفکیک شده جمع آوری شوند.

وی از افتتاح بانک متخصصان محیط زیست در استان خبر داد و گفت: این بانک در هفته جاری با هدف استفاده از توان، اندیشه، تفکر و توانمندیهای علمی نخبگان و کارآفرینان از طریق محیط زیست آغاز به کار کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی برگزاری کلاس های آموزشی برای محیط یاران، برگزاری نشست های تخصصی، برگزاری کارگاه نقش بانوان در محیط زیست، تقدیر از یک بانوی دوستدار محیط زیست و رونمایی از انیمیشن محیط بان را از مهمترین برنامه های این مجموعه در هفته محیط زیست ذکر کرد.