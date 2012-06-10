«مشروطه ناکام»؛ در بررسی هرمنوتیکی و گفتاری سنت و مدرنیته

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ماهیت مشروطهخواهی در ایران بدون تحلیل ماهیت ساختارهای سیاسی، فکری، اجتماعی و اقتصادی عصر قدیم یا سنت و ماهیت مدرنیته غیرممکن است.
با قائل شدن به اینکه میان سنت و مدرنیته تعارض ماهوی وجود دارد، میبایست مدرنیته را مفهومی چندوجهی دانست که با دو چهره متعارض ولی به هم پیوسته سبب رویاروییهای بزرگ حتی در جوامع غربی شده است.
در حالی که چهره نخست مدرنیته بر بنیانهای دموکراسی، آزادی، تساهل، نسبیگرایی، فردگرایی و کثرتگرایی قرار دارد، چهره دوم آن بر پیشرفت، برابری، عدالت، نظم، بوروکراسی، رفاه، قانون، امنیت، جمعگرایی، تکنولوژی، وحدت، ناسیونالیسم و دولتمحوری تاکید میکند.
در جریان مشروطهخواهی ایرانیان نیز برداشتهای متفاوتی از مدرنیته با توجه به دو وجه یادشده صورت پذیرفت که آشکارکننده ماهیت آن است.
این جریان در دورههای مختلف و در چهار گفتمان اصلاحات، ترقی، توسعه و انقلابی به منظور توسعهیافتگی و رفع عقبماندگی پیگیری شد که همگی ناکام ماندند.
ماهیت مشروطهخواهی در ایران در هر یک از گفتمانهای فوق و علل ناکامی آنها مسائلی است که با بهرهگیری از دو روش هرمنوتیکی و گفتمانی در این اثر بررسی شدهاند.
ایران در آستانه تجدد، گفتمان اصلاحات، گفتمان ترقی، گفتمان توسعه، گفتمان انقلاب و سخن پایانی فصلهای این کتاب است.
این کتاب که دکتر مهدی رهبری عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران آن را در 448 صفحه تدوین کرده است در شمارگان 1100 نسخه و قیمت 10800 تومان توسط انتشارات کویر منتشر شده است.
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