نرم ‌افزار جامع اطلاعات ترویجی تحت وب در خراسان جنوبی طراحی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین اکبری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از تولید‌کنندگان برتر بخش کشاورزی استان با اشاره به طراحی نرم افزار جامع اطلاعات ترویجی تحت وب، اظهار داشت: این استان آمادگی دارد این نرم افزار را به صورت پایلوت به دیگر استانها ارائه کند.

وی از تشکیل ستادهایی برای شناسایی کشاورزان نمونه خبر داد و گفت: در این راستا باید پتانسیل‌ ها و قابلیت های استان به طور جامع معرفی شود تا زمینه ‌های لازم برای سرمایه ‌گذاری فراهم شود.

اکبری ترویج را بسترساز فعالیت‌ های تخصصی در سازمان جهاد کشاورزی عنوان کرد و بیان داشت: شناسایی و انتخاب تولیدکنندگان برتر عشایر از اهداف مهم مدیریت هماهنگی ترویج است.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ارج نهادن به کشاورزان، تشویق و ترغیب تولیدکنندگان به امر سرمایه‌ گذاری، فراهم کردن رقابت سالم بین تولیدکنندگان، الگوگیری سایر کشاورزان و معطوف کردن افکار عمومی به کشاورزی برای تحقق اهداف را از دیگر برنامه های این مدیریت ذکر کرد.

استفاده از آبیاری مدرن در بین کشاورزان فرهنگ سازی شود

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این مراسم با تاکید بر فرهنگ سازی در بین کشاورزان به منظور جایگزین کردن آبیاری مدرن به جای آبیاری سنتی، گفت: طرح اجرای تسطیح و یکپارچه سازی اراضی از مهمترین راهکار‌ های استفاده از منابع آب و خاک موجود است.

سیدجواد پورتقی تصریح کرد: استفاده از سیستم ‌های آبیاری تحت فشار و سیستم انتقال آب با لوله، استفاده از کشت مناسب با حداقل استفاده از آب، جلوگیری از کشت پنبه و چغندرقند به علت مصرف زیاد آب از جمله راهکارهای مصرف بهینه منابع آبی موجود در استان است.

وی در ادامه خواستار تخصیص اعتبارات بیشتر به شهرستان ‌ها جهت انتقال آب با لوله، اعزام کارشناسان مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و تعیین الگوی مناسب با اقلیم هر منطقه، تخصیص اعتبارات به آب و خاک برای یکپارچه‌ سازی اراضی، ترویج و معرفی کودهای ریزمغذی و حمایت از کشاورزانی که در تامین علوفه استان نقش دارند، شد.

راه اندازی صندوق توسعه کشاورزی در شهرستان

مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی خراسان جنوبی با تاکید بر راه اندازی صندوق توسعه بخش کشاورزی در شهرستانها، اظهارداشت: با راه اندازی این صندوق و افزایش اعتبارات آن کشاورزان شهرستانی نیز از خدمات این صندوق بهره مند خواهند شد.

پورتقی به مشکلات و موانع استنفاده از تسهیلات این صندوق در بین کشاورزان اشاره کرد و گفت: در مرکزاستان تنها افرادی می توانند از خدمات این صندوق بهره ‌مند شوند که دارای شرکت سهامی زراعی و یا تولیدی بوده و افراد دیگر قادر به استفاده از این تسهیلات نیستند.