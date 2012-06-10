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۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۸

بنی احمدی در گفتگو با مهر:

طرح تابستانی نشاط معنوی در البرز برگزار می‌شود

طرح تابستانی نشاط معنوی در البرز برگزار می‌شود

کرج – خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه البرز از اجرای طرح تابستانی نشاط معنوی در امامزادگان استان خبر داد.

حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح تابستانی نشاط معنوی در امامزادگان استان خبر داد و گفت: طرح نشاط معنوی در 20 امامزاده استان اجرا خواهد شد.

وی افزود: این طرح در راستای تبدیل امامزادگان به قطب فرهنگی و با هدف افزایش غنای معنوی اوقات فراغت دانش آموزان اجرا می شود.

وی تصریح کرد: اجرای برنامه های فرهنگی کارشناسی شده و هدفمند در فضای امامزاده ها زمینه ساز انس معنوی نوجوانان و جوانان می شود.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه گفت: در طرح نشاط معنوی، برنامه های متنوع فرهنگی و معنوی پیش بینی شده تا ضمن حفظ شئونات امامزاده، بر حضور گسترده و مستمر نوجوانان و جوانان در این فضا دامن زده شود.

وی افزود: اجرای برنامه های فرهنگی و فعالیت های قرآنی در فضی معنوی امامزاده ها تاثیر و بازدهی دو چندانی خواهد داشت.

بنی احمدی اظهار داشت: طرح نشاط معنوی در ایام تابستان و در 20 امامزاده استان و با همت اداره کل اوقاف و امور خیریه اجرا شده و همه دانش آموزان می توانند برای بهره گیری از برنامه های فرهنگی این طرح ثبت نام کنند.

کد مطلب 1622708

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