حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح تابستانی نشاط معنوی در امامزادگان استان خبر داد و گفت: طرح نشاط معنوی در 20 امامزاده استان اجرا خواهد شد.

وی افزود: این طرح در راستای تبدیل امامزادگان به قطب فرهنگی و با هدف افزایش غنای معنوی اوقات فراغت دانش آموزان اجرا می شود.

وی تصریح کرد: اجرای برنامه های فرهنگی کارشناسی شده و هدفمند در فضای امامزاده ها زمینه ساز انس معنوی نوجوانان و جوانان می شود.

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه گفت: در طرح نشاط معنوی، برنامه های متنوع فرهنگی و معنوی پیش بینی شده تا ضمن حفظ شئونات امامزاده، بر حضور گسترده و مستمر نوجوانان و جوانان در این فضا دامن زده شود.

وی افزود: اجرای برنامه های فرهنگی و فعالیت های قرآنی در فضی معنوی امامزاده ها تاثیر و بازدهی دو چندانی خواهد داشت.

بنی احمدی اظهار داشت: طرح نشاط معنوی در ایام تابستان و در 20 امامزاده استان و با همت اداره کل اوقاف و امور خیریه اجرا شده و همه دانش آموزان می توانند برای بهره گیری از برنامه های فرهنگی این طرح ثبت نام کنند.