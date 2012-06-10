به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک زاده نماینده تهران در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در اخطاری گفت: در اصل 67 قانون اساسی آمده است به منظور آشنایی نمایندگان با سوابق و تحصیلات یکدیگر اداره کل قوانین موظف است قبل از تشکیل شعب برای تعیین اعضای کمیسیون ها اسامی نمایندگان به همراه تحصیلات و سوابق آنها را به صورت مستند در اختیار نمایندگان قرار دهد.

وی با اشاره به جزوه ای که در دست داشت و در بین نمایندگان توزیع شده بود، گفت: این جزوه که توسط اداره قوانین توزیع شده است دارای اشکالات فراوانی است و فارغ از اسامی که در این جزوه وجود دارند مدارک تحصیلی نمایندگان به صورت کامل بیان نشده است.

کوچک زاده در بخش دیگری از اخطار خود اظهار داشت: اگر در دوره قبل در مجلس تقوا رعایت می شد شاهد آن نبودیم برخی با تحصیلات غیر مرتبط وارد کمیسیون های تخصصی شوند. مثلا فردی که سطح 4 حوزوی دارد و یا شخصی که تحصیلات فلسفی دارد وارد کمیسیون صنایع شود.

وی افزود: با این کار حق نمایندگانی که تخصص دارند ضایع می شود.

نماینده تهران در مجلس با بیان این جمله که لابی گری در دوره های گذشته مجلس نیز وجود داشت، گفت: چطور لیسانس فلسفه وارد کمیسیون امنیت ملی شده و دکترای زبان عرب وارد کمیسیون انرژی می شود.

در ادامه اخطار کوچک زاده حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست خطاب به وی گفت: تذکر شما ارتباطی با دستور جلسه امروز ندارد ، دستور جلسه امروز مربوط به انتخاب اعضای کمیسیون های تخصصی نیست، لذا تذکر شما نیز وارد نمی باشد.

پس از توضیحات ابوترابی فرد، کوچک زاده همچنان با وجود قطع صدای میکروفنش کماکان با داد و فریاد اعتراض خود را اعلام می کرد که این امر موجب عصبانیت ابوترابی فرد شد و نایب رئیس مجلس مجددا به وی تذکر داد چون اخطار شما ربطی به دستور ندارد نمی توانیم میکروفن شما را باز کنیم و اخطار شما را گوش کنیم.