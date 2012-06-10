بهره برداران برتر بخش کشاورزی خراسان جنوبی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار خراسان جنوبی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از تولیدکنندگان و بهره برداران برتر بخش کشاورزی استان، با اشاره به تشکیل کاروگروه توسعه بخش کشاورزی استان در سال جاری، اظهارداشت: در این راستا اعتباری بالغ بر230 میلیارد تومان تسهیلات کم بهره به بخش کشاورزی استان اختصاص یافته است.

قهرمان رشید با بیان اینکه این اعتبار باید تا پایان سال در استان جذب شود، تاکید کرد: اعتبار اختصاص یافته نباید برگشت داده شود و طرح های کشاورزی ارائه شده در این بخش نیز باید منطبق با اقلیم بومی و شرایط جغرافیای منطقه باشد.

وی با اشاره به اشتغال بیش از 30 درصد جمعیت استان در بخش کشاورزی، عنوان کرد: سیاست گذاری و برنامه ها ریزی از مهمترین راهکارهای مرتفع شدن مشکلات این حوزه بوده و باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

رشید با اشاره به اینکه مسئولان اجرایی باید از نزدیک مشکلات مردم را رصد کنند، افزود: برای تحقق اهداف مورد نظر باید اطلاع رسانی ها و افزایش دانش کشاورزی به کشاورزان در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به وجود خشکسالی های متوالی در استان و کمبود منابع آبی، اظهارداشت: تجمیع و تسطیح اراضی از مهمترین راهکارهای استفاده از منابع آبی و خاکی موجود بوده و باید در بین کشاورزان اطلاع رسانی و فرهنگ سازی شود.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان، یادآور شد: کشاورزی استان باید به سمت صنعتی پیش رفته و در کنار آن صنایع تکمیلی نیز فعال شود.

اختصاص 900 میلیون تومان اعتبار به تولید علوفه در سال جاری

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی نیز در این مراسم از اختصاص اعتباری بالغ بر 900 میلیون تومان به تولید علوفه طی سال جاری در استان خبر داد و گفت: این اعتبار از محل اعتبارات خشکسالی تامین می شود.

غلامرضا هادربادی با اشاره به اینکه امروز با چالش بیابان زدایی، تغییر اقلیم و کمبود آب آشامیدنی مواجه هستیم، افزود: این مشکلات با مدیریت در بخش کشاورزی مرتفع می شود.

وی با بیان اینکه ایران در سال 2011 رتبه 11 را در تولید گندم را از آن خود کرده است، افزود: با تلاش کشاورزان رشد بخش کشاورزی کشور در سال گذشته 9 درصد بوده است.

هادربادی عامل اصلی افزایش در بخش کشاورزی را آموزش عنوان کرد و گفت: در این راستا استفاده از آبیاری تحت فشار، استخرهای دو منظوره و تولید کمپوست در بین کشاورزان باید به فرهنگ تبدیل شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در پایان تولیدکننده های نمونه استان را شامل 34 کشاورز نمونه، یک چوپان نمونه، یک زکات دهنده برتر و یک نفر ذابح و ناظر کشتارگاه ذکر کرد.