واحد خسارت بیمه ایران به خارج از شهر قزوین منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ملکی ظهر یکشنبه در دیدار با فرامرز صادقی شهردار منطقه یک اظهارداشت: انتقال واحد خسارت بیمه ایران به خارج از شهر برای ارتقای رضایتمندی مردم صورت گرفته است.



وی یادآورشد: از زمان های گذشته بیمه ایران همواره به دنبال زمین مناسب برای خرید و احداث بود که خوشبختانه در رایزنی صورت گرفته با شهرداری و استانداری در سال جاری این مکان واقع در میدان جانبازان بلوار شهید مطهری مورد قبول مسئولان ارشد بیمه ایران قرار گرفت و در کمیسیون املاک نیز مصوب شد.



ملکی تصریح کرد: تنها نگرانی در این خصوص استقرار خانه ملت در زمین همجوار بیمه ایران بود که در مذاکرات موافقت شد خانه ملت به مکان دیگری منتقل شود.



وی با بیان اینکه احداث ساختمان مرکزی بیمه ایران حدود سه سال به طول خواهد انجامید افزود: با توجه به حجم مراجعاتی که هر روزه بر تعداد آنها نیز اضافه می شود دیگر ساختمان فعلی این شرکت واقع در خیابان طالقانی جوابگوی این حجم مراجعات نبود و بحران شهری و معضل اجتماعی را برای شهروندان و شهرداری ایجاد کرده بود.



مدیرکل بیمه ایران استان قزوین عنوان کرد: در مذاکراتی که با شهرداری و استانداری صورت گرفت مجوز این امر صادر شد که اداره خسارت بیمه ایران به مکان جدیدی خارج از شهر به صورت موقت انتقال یابد.



ملکی اظهار امیدواری کرد با انتقال بیمه ایران به خیابان اصفهان آن منطقه نیز از نظر اقتصادی رونق گیرد.



وی با بیان اینکه ورودی و خروجی یکی از محورهای مهم استان در این نقطه از شهر قرار دارد از شهرداری خواست نسبت به نصب برخی از تابلوهای ترافیکی با بیمه ایران همکاری کنند تا آرامش در این منطقه حفظ شود.



شهردار منطقه یک نیز ضمن ابراز خرسندی از فعالیت بیمه ایران در خیابان اصفهان گفت: با توجه به استقرار این شرکت خود به خود آن منطقه رونق خواهد گرفت و برخی از مشاغلی که در آن منطقه بازار کاری نداشتند فعال خواهند شد که این امر به نفع اهالی آن منطقه نیز خواهد بود.



فرامرز صادقی افزود: اقداماتی که تا کنون بیمه ایران در آن منطقه از نظر ترافیکی صورت داده از نظر شهرداری بلامانع است که برای رسیدن به اهداف عالیه لازم است با اداره زیباسازی و معاونت حمل و نقل و ترافیک نیز هماهنگی های لازم صورت گیرد.



برای کاستن از بار ترافیکی خیابان طالقانی و رضایت ارباب رجوع، واحد پرداخت خسارت بیمه ایران از ابتدای اردیبهشت ماه به انتهای خیابان اصفهان جنب پمپ بنزین انتقال یافت.