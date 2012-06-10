تست 69 بازیکن فوتبال منفی اعلام شد/ دو بازیکن دوپینگی جدید در فوتبال ایران

به گزارش خبرنگار مهر، احمد هاشمیان که صبح امروز در نشست خبری حضور یافته بود ضمن اعلام این خبر گفت: از مجموع 71 تست دوپینگی که به آزمایشگاه کلن ارسال کرده ایم، 69 مورد آن منفی اعلام شد اما نتیجه دو تست مثبت اعلام شده است.

وی با بیان اینکه این تست ها مربوط به همه رده های فوتبال کشور اعم از فوتبال ساحلی، فوتسال، و لیگ های برتر دسته اول و .. است خاطرنشان کرد: این دو فوتبالیست یکی لیگ برتری است و یکی دیگر از بین تیم های لیگ دسته اول است. بازیکن لیگ برتری از ماده "سی بوترامین" استفاده کرده و بازیکن لیگ دسته اول نیز " دگزامتازون" استفاده کرده است.

هاشمیان افزود: جلسه رسیدگی به تخلف این دو بازیکن اوایل هفته جاری برگزار شد و قرار است در جلسه دیگری به این موضوع رسیدگی کنیم. با این حال تا پایان هفته میزان محرومیت این دو بازیکن لیگ برتری و لیگ دسته اول به آنها و باشگاه هایشان اعلام خواهد شد.