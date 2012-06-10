مشارکت اوپک و روسیه برای مهار سقوط آزاد قیمت نفت

غلامحسین نوذری در گفتگو با مهر درباره ضرورت همکاری بیشتر کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر اوپکی همچون روسیه، مکزیک، برزیل و نروژ برای مدیریت قیمت نفت خام در بازارهای جچهانی انرژی، گفت: در سالهای اخیر برخی از کشورهای غیر اوپک همچون روسیه با حضور در نشست‌های عادی و سالانه اوپک جلسات مشترکی را با کشورهای بزرگ صادرکننده نفت جهان برگزار می کردند.

کاندیدای پیشنهادی ایران برای دبیرکلی اوپک با اشاره به سقوط قیمت نفت خام در چند هفته گذشته، تصریح کرد: در بسیاری از مواقع که قیمت جهانی نفت با کاهش شدید مواجه می شود معمولا همگرایی بین اعضای اوپک و کشورهای غیر اوپکی همچون روسیه افزایش می یابد.

وزیر اسبق نفت ایران با تاکید بر اینکه اعضای اوپک همواره برای همکاری و هماهنگی با کشورهای تولیدکننده بزرگ نفت آمادگی خود را اعلام کرده است، اظهار داشت: اما کشورهای غیر عضو اوپک همواره در مواقع سقوط قیمت طلای سیاه سعی دارند از اهرم اوپک برای افزایش قیمت نفت استفاده کنند.

این عضو اسبق کابینه دولت نهم با یادآوری اینکه هماهنگی اوپک و کشورهای تولیدکننده نفت غیر اوپکی در مواقع کاهش بهای نفت در تعدیل و ثبات بهای این کالای استراتژیک تاثیر گذار است، خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر دو طرف برای مدیریت نوسان‌های متعدد قیمتی بهای نفت خام شد.

وی با بیان اینکه تاکنون مذاکرات بین رئیس، اعضا و دبیرکل اوپک با کشورهای بزرگ صادرکننده نفت برای مدیریت نوسان‌های بهای طلای سیاه موفقیت آمیز نبوده است، از همگرایی بیشتر با روسیه و سایر کشورهای بزرگ صادرکننده نفت با اوپک به عنوان یکی از سیاست های کلیدی ایران برای دبیرکلی اوپک یاد کرد.

همزمان با افزایش تولید و صادرات برخی از کشورهای عضو اوپک همچون عربستان سعودی، عراق و نیجریه بهای قیمت جهانی طلای سیاه هم در بازار جهانی روندی رو به کاهس را پشت سر می گذارد.



در آستانه نشست اوپک قیمت نفت برنت دریای شمال روز گذشته شمال در بازار لندن برای تحویل در ماه جولای با 1.11 دلار کاهش به کمتر از 99 دلار در هر بشکه سقوط کرد همچنین قیمت هر بشکه نفت سبک آمریکا در بازار نیویورک نیز با 1.50 دلار کاهش به کمتر از 83.32 دلار رسیده است .

در آستانه یکصد و شصت و یکمین اجلاس اوپک برخی از کشورهای عضو همچون ایران، الجزایر و ونزوئلا خواستار کاهش سقف تولید نفت اوپک به منظور توقف سقوط آزاد بهای جهانی نفت خام شده اند.