موسيقي معنوي و مذهبي عاشورا در شيراز بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، به همت اداره كل ارشاد استان فارس ، در روز بيستم اسفند ماه در شهر شيراز، برنامه كنسرت پژوهشي برگزار مي شود.



اين برنامه به بررسي موسيقي مذهبي اختصاص دارد و عنوان آن " نوا و نگرشي بر موسيقي غم در موسيقي ايراني " است.

در اين كنسرت پژوهشي موسيقي تعزيه، موسيقي مراسم سينه زني، موسيقي واقعه كربلا و قطعاتي از تمام نوحه ها اجرا مي شود.

اين قطعات به صورت همزمان با ايراد سخنراني پخش مي شود. "مجيد كياني" نيز در اين زمينه قطعه اي را ساخته است كه علاوه بر سخنراني ، آن را با سنتور اجرا مي كند.

اين كنسرت پژوهشي ، تحقيقي است راجع به نوحه هايي كه اصالت بومي دارند.