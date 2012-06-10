کاشت گلخانه ای بهترین روش افزایش تولید گیاهان در گناباد است

محمدباقر جاهدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی گناباد و خشکسالی های مکرر و همچنین هزینه های بالای تولید و عدم مقرون به صرفه بودن کشاورزی سنتی، کاشت گیاهان گلخانه‌ای و منحصر به فرد در شهرستان مورد تاکید است.

وی با اشاره به کشت گیاه پی پینو در گناباد گفت: گیاه پی پینو با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد برای اولین بار در خاورمیانه و ایران، در شهرستان گناباد کشت شد.

جاهدی افزود: برای اجرای این پروژه در فاز اولیه یک میلیارد تومان هزینه خواهد شد و با توسعه کشتهای گلخانه ای و راه اندازی واحدهای پرورشی تمساح و شترمرغ در زمینی به مساحت 12 هکتار تا 5 میلیارد تومان سرمایه گذاری می شود.

وی تصریح کرد: این پروژه در اراضی روستای ریاب در فاصله 5 کیلومتری جنوب غربی گناباد به عنوان یکی از روستاهای هدف گردشگری استان، انجام می شود.

وی بیان کرد: این گیاه حاوی آنتی اکسیدان قوی و ضد سرطان است و میوه آن شبیه خیار و خربزه بوده و طعمی بسیار مطبوع دارد و گیاهی پایاست که در آب و هوای قابل کنترل رشد می کند.

جاهدی افزود: این گیاه سرشار از انواع ویتامینها نظیر Aو Bو Cاست و بخاطر نداشتن قند برای افراد دیابتی و فشار خون استفاده می شود.

وی بیان کرد: هم اکنون این میوه در انگلیس کیلویی 7 یورو به فروش می رسد و روش تکثیر آن از طریقه قلمه زدن است و گیاه ان شبیه بوته گوجه فرنگی وسیب زمینی است.

جاهدی بیان داشت: در آینده نزدیک در این مجتمع گیاه مفید و نادر کدوی خوراکی آمریکایی که تا دو متر رشد می کند و جهت سرخ کردن نیاز به روغن ندارد و همچنین لوبیای متری و بخصوص نعنای فلفلی برای مصارف دارویی و خوراکی کشت خواهد شد.

وی گفت: علاوه بر آغاز کشت این گیاه، هماهنگی لازم برای احداث یک واحد پرورش کرو کودیل با توجه به آب و هوای مناسب این منطقه به عمل آمده که با تولید انبوه آن از پوست این حیوان که بسیار ارزشمند و از زیباترین و گران ترین پوستهای جهان است، استفاده خواهد شد.

وی گفت: بخاطر لجن خوری این حیوان از معده آن واکسنی جهت سرطان تهیه می شود.