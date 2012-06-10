  1. ورزش
۲۱ خرداد ۱۳۹۱، ۱۲:۴۷

به منظور کسب سهمیه؛

تیم ملی تیروکمان کشورمان جمعه راهی آمریکا می‌شود

تیم ملی تیروکمان کشورمان جمعه راهی آمریکا می‌شود

تیم ملی تیروکمان کشورمان به منظور کسب سهمیه های تیمی المپیک لندن، جمعه هفته آتی راهی آمریکا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی تیراندازی با کمان ایران برای کسب سهمیه های تیمی المپیک 2012 لندن در بخش ریکرو مردان و زنان، جمعه هفته آتی راهی آمریکا می شود. نفرات اعزامی کشورمان در دو بخش زنان و مردان به شرح ذیل است:

بخش آقایان: نادر منوچهری ، کیوان ریاضی مهر، میلاد وزیری و حامد فوری

بخش بانوان: مریم محمودی  سرشت ، زهرا دهقان و ساره اسدی
سلیف اف تاجیکستانی هم هدایت این تیم را برعهده دارد.
 
رقابت های آمریکا سومین مرحله رقابت‌های جام جهانی سال 2012 محسوب می شود که حکم کسب سهمیه را نیز دارد. پیش از این قرار بود نجمه آبتین به عنوان مربی تیم ملی کشورمان را همراهی کند که به دلیل عدم صدور روادید وی از این سفر باز ماند.

کد مطلب 1622722

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