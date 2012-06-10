اتاق فکر گردشگری در گلستان تشکیل شد

علی مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نظر به اهمیت حوزه گردشگری در رونق اقتصادی کشور، اقدام به تشکیل اتاق فکر گردشگری در این استان شده است.

مومنی با اشاره به استفاده از اندیشه ها و نقطه نظرات نو و جدید دراین اتاق، به اعضای این اتاق اشاره داشت و افزود: اساتید دانشگاه و افراد خبره و باتجربه حوزه گردشگری و افرادی که دارای فکر واندیشه نو و تجربیات موفق در این حوزه هستند از اعضای این اتاق به شمار می روند.

وی همچنین این نقطه نظرات و تجربیات را در رشد و شکوفایی و رونق صنعت گردشگری استان گلستان و کشور موثر دانست.

مومنی گفت: آخرین متدهای علمی درحوزه گردشگری ، به پرسنل واحدها و تاسیسات گردشکری استان گلستان آموزش داده می شود.



معاون گردشگری این اداره کل با اعلام این مطلب گفت: نظر به اینکه برگزاری این دوره ها، ضمن ارتقای سطح علمی ارائه خدمات گردشگری، زمینه لازم را جهت رونق صنعت گردشگری و جذب گردشگر داخلی و خارجی فراهم خواهد آورد، آموزش پرسنل واحدها و تاسیسات گردشگری ضرورت دارد.



مومنی با اشاره به اهمیت توسعه صنعت گردشگری در این استان، افزود: ارائه خدمات گردشگری مطلوب همراه با کادری مجرب و آموزش دیده که با متدهای علمی روز دنیا آشنا باشند، ضمن رضایتمندی گردشگران، توسعه صنعت گردشگری را به همراه خواهد داشت.



وی در ادامه به آموزش های تورلیدر گردشگری، مدیران هتل و تاسیسات گردشگری و ارائه پکیج مجازی گردشگری و تبلیغات هدفمند در این راستا به عنوان عامل مهم جذب گردشگر اشاره داشت و بر افزایش پتانسیل های موجود دراستان تاکید کرد.



مومنی اظهار امیدواری کرد: با به کارگیری نیروهای آموزش دیده درحوزه گردشگری، رسالت گردشگری دراستان گلستان به نحو مطلوب ادا شود.