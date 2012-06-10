دومین همایش شعر کردی و کرمانشاهی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش شعر کردی و کرمانشاهی با هدف تقویت بنیه و زیرساخت های فرهنگی و همچنین اشاعه و شناساندن بیشتر گویش و لهجه کردی و کرمانشاهی، عصر شنبه در سالن انتظار این شهر برگزار شد.

در این همایش که با حضور چهره های هنری و ادبی و مشتاقان این عرصه برگزار شد، تعدادی از مفاخر فرهنگی، ورزشی و ادبی کرمانشاه تجلیل شدند.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه در این همایش گفت: امروز دشمنان انقلاب اسلامی ایران می خواهند با بی هویت کردن زبان و فرهنگ ایرانی جوانان ما را فریب و دچار از خودبیگانگی فرهنگی کنند.

آفتابی ضمن اشاره به رهنمودهای امام خمینی در این باره افزود: نگاه دین به مسئله موسیقی و هنر نگاهی محدود نیست بلکه ما براساس آموزه های دینی موسیقی که انسان را از یاد خدا غافل و به فساد و فحشاء بکشاند قبول نداریم.

وی همچنین با تقدیر از هفته نامه نقد حال به خاطر برگزاری این همایش، بر استفاده از نیروهای دل سوز در حوزه فرهنگ تأکید کرد و گفت: در صورتی که اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار کننده این همایش بود، ما برای برگزاری چنین همایشی، حد اقل به 6 ماه وقت نیاز داشتیم.

مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه نقد حال نیز در این همایش گفت: برگزاری چنین همایش هایی کاری تخصصی است که دست اندر کاران حوزه خویش را می طلبد اما چون ما جای خالی آنان را در این حوزه دیدیم مسئولیت برگزاری چنین همایشی را بر عهد گرفتیم.

غلامرضا نوری علا تصریح کرد: از اینکه حمایت معنوی مردم شهرم را در برگزاری این همایش می بینم خوشحال هستم.



گفتنی است در این همایش شاعران کرمانشاهی به قرائت اشعاری به زبان کردی پرداختند.

اجرای موسیقی های مقامی کردی و کرمانشاهی در این همایش نیز مورد استقبال مخاطبین قرار گرفت.

همچنین از نام آوران و مفاخر فرهنگی، هنری و ورزشی کرمانشاه مثل استاد میرجلال الدین کزازی، پوران درخشنده، ثریا شیرزادی، اسماعیل زرعی، محمد رضا فتاحی، علی لیمویی، محمد علی چاوشی، رسول ایوانی، عبدالله جواری، مسلم دارابی، جعفر کازرونی، جهانبخش کریمی، هادی منتظری و فرشید یوسفی تجلیل شد و به رسم یاد بود هدایایی به آنان اهداء شد.

هدیه تابلوفرشی از چهره این مفاخر از ابتکارات جالب این همایش بود.