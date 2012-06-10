دومین همایش شعر کردی و کرمانشاهی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین همایش شعر کردی و کرمانشاهی با هدف تقویت بنیه و زیرساخت های فرهنگی و همچنین اشاعه و شناساندن بیشتر گویش و لهجه کردی و کرمانشاهی، عصر شنبه در سالن انتظار این شهر برگزار شد.
در این همایش که با حضور چهره های هنری و ادبی و مشتاقان این عرصه برگزار شد، تعدادی از مفاخر فرهنگی، ورزشی و ادبی کرمانشاه تجلیل شدند.
مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه در این همایش گفت: امروز دشمنان انقلاب اسلامی ایران می خواهند با بی هویت کردن زبان و فرهنگ ایرانی جوانان ما را فریب و دچار از خودبیگانگی فرهنگی کنند.
آفتابی ضمن اشاره به رهنمودهای امام خمینی در این باره افزود: نگاه دین به مسئله موسیقی و هنر نگاهی محدود نیست بلکه ما براساس آموزه های دینی موسیقی که انسان را از یاد خدا غافل و به فساد و فحشاء بکشاند قبول نداریم.
وی همچنین با تقدیر از هفته نامه نقد حال به خاطر برگزاری این همایش، بر استفاده از نیروهای دل سوز در حوزه فرهنگ تأکید کرد و گفت: در صورتی که اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار کننده این همایش بود، ما برای برگزاری چنین همایشی، حد اقل به 6 ماه وقت نیاز داشتیم.
گفتنی است در این همایش شاعران کرمانشاهی به قرائت اشعاری به زبان کردی پرداختند.
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